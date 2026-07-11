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Hapur News: ब्रांडेड पानी की बोतल पर उठे सवाल, दो घूंट पीते ही उल्टियां, अस्पताल में भर्ती हुई युवती; तेजाब होने का दावा

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 11, 2026 6:05:10 PM IST

ब्रांडेड पानी की बोतल पर उठे सवाल,पीते ही बीमार पड़ी युवती
ब्रांडेड पानी की बोतल पर उठे सवाल,पीते ही बीमार पड़ी युवती


Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने कथित तौर पर सीलबंद पानी की बोतल से दो घूंट पीए, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों का दावा है कि बोतल में पानी की जगह किसी तेजाब जैसे रसायन (केमिकल) की मौजूदगी थी. फिलहाल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
 
जानकारी के अनुसार, हापुड़ के अर्जुन नगर निवासी रिया अपनी मां के साथ एक सर्राफा दुकान पर गई थीं. प्यास लगने पर दुकान से पास के जनरल स्टोर से एक सीलबंद ब्रांडेड पानी की बोतल मंगाई गई. जैसे ही रिया ने बोतल से दो घूंट पानी पिया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टियां होने लगीं.परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया.

CCTV में कैद हुई घटना

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में युवती बोतल खोलकर पानी पीती दिखाई देती है और कुछ ही क्षण बाद असहज महसूस करते हुए वहां से निकल जाती है. इसके बाद बोतल में मौजूद तरल को लेकर संदेह पैदा हुआ.

तेजाब होने का दावा, लेकिन जांच जारी

परिजनों का आरोप है कि बोतल में पानी नहीं बल्कि तेजाब जैसा कोई पदार्थ था. वहीं दुकानदार का कहना है कि बोतल पूरी तरह सीलबंद थी और उनकी दुकान पर तेजाब की बिक्री नहीं होती.फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि बोतल में वास्तव में कौन-सा पदार्थ था. इसकी पुष्टि केवल फोरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी.पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है.

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सावधानी

विशेषज्ञों की सलाह है कि यदि किसी सीलबंद बोतल का रंग, गंध या स्वाद अलग तरह का लगे तो उसका सेवन तुरंत बंद कर दें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है.

Tags: hapur newsSealed Water Bottleuttar pradesh newsWater Bottle Incident
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