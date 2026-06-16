Home > उत्तर प्रदेश > मोमोज खाने के चक्कर में कर बैठी गलती, इसके बाद 2 राज्यों और 2000km में चला इश्क, धोखे और मर्डर का खेल

मोमोज खाने के चक्कर में कर बैठी गलती, इसके बाद 2 राज्यों और 2000km में चला इश्क, धोखे और मर्डर का खेल

Girlfriend murdere Extramarital affair: पंजाब के लुधियाना में मोमोज खाने के दौरान इश्क हुआ तो अवैध संबंध ने दो परिवार को खत्म कर दिया. इस प्रेम कहानी का अंत हत्या के साथ हुआ. महिला और आरोपी दोनों पहले से शादीशुदा थे और कई वर्षों से प्रेम संबंध में थे.

By: JP Yadav | Published: June 16, 2026 6:19:19 AM IST

hapur news Girlfriend murdere Extramarital affair man killed live in partner
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 Girlfriend murdere Extramarital affair: कहते हैं ना कि अवैध संबंधों का अंजाम कभी सुखद नहीं होता है. हापुड़ जिले के थाना धौलाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी का अंत हत्या के साथ हुआ. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शादीशुदा महिला और पुरुष एक-दूसरे से प्यार कर बैठे. इसके बाद अपना-अपना परिवार छोड़कर साथ रहने लगे. कई वर्षों तक साथ रहने के बाद शादीशुदा प्रेमिका ने शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी ने हत्या कर दी.  पुलिस ने इस हत्याकांड  का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने आरोपी अमृतलाल यादव को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का गला घोटकर हत्या करने में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया है.

मोमोज के ठेले से शुरू हुई लव स्टोरी

महिला और आरोपी दोनों पहले से शादीशुदा थे. कई वर्षों से दोनों के बीच प्रेम संबंध में थे. पुलिस के मुताबिक, अमृतलाल यादव करीब आठ साल से पंजाब के लुधियाना में मोमोज की दुकान चलाता था.  फतेहाबाद गोविंदगढ़ की रहने वाली अनु देवी दुकान पर मोमोज खाने आती थी.  दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इस बीच दोनों ने खुद ही खुलासा कर दिया कि वो शादीशुदा हैं. बावजूद इसके प्रेम कहानी जारी रही और अवैध संबंधों में तब्दील हो गई.

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शादी के लिए प्रेमी पर बना रही थी 

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने जानकारी दी कि वह कुछ महीने के बाद ही भाग कर हापुड़ के धौलाना में आ गए. इसके बाद ग्राम उदयरामपुर नगला में पति पत्नी बताकर किराए के मकान में रहने लगे. घर खर्च चलाने के लिए अमृतलाल यादव शेखपुर खिचरा की एवरेज कंपनी में प्लास्टिक की कुर्सी बनाने का कार्य करने लगा.  वहीं, अनु प्रेमी अमृतलाल पर अपनी पत्नी को छोड़ने का लगातार दबाव बना रही थी. इसको लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था. शुक्रवार को अनबन के दौरान अमृतलाल यादव ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका अनु की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी. इसके बाद आजमगढ़ भाग गया. 

दो बच्चों का पिता है आरोपी

 पुलिस ने बताया कि आजमगढ़ में अमृतलाल की पत्नी और दो बच्चे हैं. वहीं अनु की ढाई साल की बच्ची है. सीओ पिलखुवा अनीता चौहान के अनुसार, थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम नगला उदयरामपुर में किराए मकान में प्रेमी के साथ रह रही 28 वर्षीय अनु कुमारी की बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. महिला की मौत के बाद साथ रह रहा युवक मौके से फरार हो गया. मोबाइल फोन और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस हत्यारोपी तक पहुंची.

Tags: UP News
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