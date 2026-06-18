Home > उत्तर प्रदेश > प्रेम, विवाद और मौत…शादी का दबाव या जुनून? नाबालिग ने ईंट से कुचल दिया प्रेमिका का सिर, वजह कर देगी  हैरान

प्रेम, विवाद और मौत…शादी का दबाव या जुनून? नाबालिग ने ईंट से कुचल दिया प्रेमिका का सिर, वजह कर देगी  हैरान

Hapur Murder Case: हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में उबारपुर जंगल में मिली बीए छात्रा शिवानी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि शादी के दबाव और विवाद के चलते आरोपी ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 18, 2026 2:25:35 PM IST

नाबालि ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या
नाबालि ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या


Hapur Murder Case: हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में उबारपुर के जंगल में सोमवार को एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की. जांच के दौरान यह साफ हो गया कि युवती की हत्या बेहद बेरहमी से ईंटों से सिर कुचलकर की गई है.

मृतका की पहचान बीए छात्रा शिवानी के रूप में

पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की तो पता चला कि मृतका बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना निवासी शिवानी थी, जो बीए की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, शिवानी सोमवार सुबह घर से बैंक जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी. शव की पहचान होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पिता ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.

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प्रेम प्रसंग और शादी का दबाव बना वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि शिवानी और आरोपी नाबालिग के बीच प्रेम संबंध थे. लेकिन विवाद तब बढ़ा जब शिवानी उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी इसके लिए तैयार नहीं था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो बाद में खौफनाक हत्या में बदल गया.

ईंट से वार कर की गई बेरहमी से हत्या

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि विवाद बढ़ने के बाद उसने गुस्से में आकर शिवानी के सिर पर ईंट से कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसे केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है. एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मौके का निरीक्षण किया और जल्द खुलासे के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस की तीन टीमें बनाई गईं, जिन्होंने CCTV फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई.

गिरफ्तारी कैसे हुई?

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम सादिकपुर से आगे सलाई कट के पास से आरोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले के सभी तकनीकी और डिजिटल सबूत भी जुटा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस में सभी साक्ष्य मजबूत हैं और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

Tags: Hapur Murder CaseShivani Murder Case
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