UP: प्रेमिका के पिता ने कहा ‘कल आ जाना’, अगले दिन बारात लेकर पहुंच गया प्रेमी; फिर हुआ हंगामा

UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तीन साल से प्रेम संबंध में रह रहे युवक ने दीपावली की रात प्रेमिका के पिता से शादी की बात की. पिता ने कथित तौर पर टालने के अंदाज में उसे अगले दिन आने के लिए कह दिया. युवक ने उनकी बात को शादी की सहमति समझ लिया और सोमवार को परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बाकायदा बारात लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया.

अचानक बारात पहुंचने से युवती पक्ष के लोग नाराज हो गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट शुरू हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई. बाद में युवती की सहमति से पुलिस ने उसे युवक के साथ भेज दिया.

पुलिस के अनुसार, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव की युवती से करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे.

बताया जा रहा है कि दीपावली की रात युवक ने हिम्मत जुटाकर युवती के पिता से शादी कराने की बात कही थी. इस पर युवती के पिता ने उसे अगले दिन आने के लिए कह दिया. युवक ने इस बात को गंभीरता से लिया और शादी की तैयारी कर ली.

बारात लेकर पहुंचा तो मच गया हंगामा

सोमवार दोपहर युवक अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बारात लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया. अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर युवती पक्ष के लोग नाराज हो गए. शादी की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई.

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई. वहां कई घंटे तक बातचीत और समझौते का दौर चलता रहा.

युवती बोली- बालिग हूं, प्रेमी के साथ रहना चाहती हूं

थाने में युवती ने पुलिस और परिजनों के सामने स्पष्ट किया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से युवक के साथ रहना चाहती है. थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि युवक और युवती दोनों शिक्षित और बालिग हैं. उनके बीच पिछले करीब तीन साल से प्रेम संबंध था.

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत के बाद सहमति बन गई. आपसी समझौते और युवती की इच्छा के आधार पर उसे युवक के साथ भेज दिया गया.