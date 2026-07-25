'राहुल बनकर मिला था मोहसिन'... इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्राइवेट वीडियो बनाए और फिर... हापुड़ से 'लव जिहाद' का सनसनीखेज मामला!

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक और लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाई और इंस्टाग्राम के जरिए युवती को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया, उसका शोषण किया और आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके युवती को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था. लंबे समय तक शारिरिक और मानसिक तौर पर परेशान होने के बाद युवती ने अपने घर वालों को पूरी वारदात की जानकारी दी, कोतवाली का रुख किया और शिकायत दर्ज कराने के बाद, युवक के साथ-साथ उसके परिजनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मांग की है.
राहुल बनकर मिला था आरोपी
पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह करीब 2 साल पहले राहुल नाम के सशख्स से इंस्टाग्राम के जरिए मिली थी. कुछ ही समय बाद दोनों की दोस्ती हो गई. एक-दूसरे से बातचीत करने लगे और धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. आरोपी ने खुद को हिंदू बताया था इसलिए पीड़िता विश्वास में आ गई. लेकिन जब शख्स झूठे वादे करने लगे तो पीड़िता का शक गहराने लगा. करीब 5-6 महीने की बातचीत के बाद उसे पता लगा कि जिसे वो इतने दिन से दोस्त से भी ज्यादा मानने लगी है वो असल में राहुल नहीं मोहसिन है.
पहचान उजागर होने पर जाल में फंसाया
एनडीटीवी की रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उस कुछ ही समय बाद आरोपी की असली पहचान मालूम हो गई थी. उसका नाम मोहसिन था, पिता का नाम जाहिद और हापुड़ के एक गांव सुलतानपुर का रहने वाला था, लेकिन सऊदी अरब में रहकर जॉब करता था. पहचान सामने आने पर भी उसने पीड़िता को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखा. जब वो 15 जून 2026 को सऊदी अरब से वापस भारत आया तो पीड़िता से मेल-जोल बढ़ा लिया. दोनों की अच्छी बातचीत होने लगी. इसी दौरान दोनों इतने करीब आए कि दोनों के बीच शारिरिक संबंध बने. आरोपी ने धोखे से अपने और युवती के प्राइवेट पलों को रिकॉर्ड और यहीं से उसने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
विदेश भागने वाला था दरिंदा
पीड़िता का आरोप है कि मोहसिन ने चुपके से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और इसी की तर्ज पर वो लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था. जब पीड़िता ने विरोध किया तो मोहसिन ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. पीडिता ने पुलिस को आगाह किया कि मोहसिन जल्द विदेश भागने की फिराक में है. जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई तो वो आरोपी मोहसिन के परिजनों क पास शादी की बात करने पहुंची लेकिन वहां उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे. लेकिन युवती ने इनकार कर दिया तो आरोपी ने अपना फोन बंद लिया. इसी वारदात के बाद युवती अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाकर शिकायत लिखवाई. पुलिस ने मामले की तत्काल जांच शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें:- सास को बाल पकड़कर घसीटा, फिर सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर कर दिया कांड; Viral फुटेज देखकर कांप जाएगा कलेजा