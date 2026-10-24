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Hapur News: मामूली विवाद में सड़क पर उतर आईं दर्जनों महिलाएं…एक-दूसरे को गिरा-गिराकर पीटा, लाठी-डंडों से मचाया तांडव, वीडियो वायरल!

UP News: हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बच्चों के मामूली विवाद पर दो पक्षों की महिलाएं लाठी-डंडे लेकर भिड़ गईं. सड़क पर एक-दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया.

By: Kajal Jain | Published: October 24, 2026 2:03:01 PM IST

Hapur News: मामूली विवाद में सड़क पर उतर आईं दर्जनों महिलाएं...एक-दूसरे को गिरा-गिराकर पीटा, लाठी-डंडों से मचाया तांडव, वीडियो वायरल!
Hapur News: मामूली विवाद में सड़क पर उतर आईं दर्जनों महिलाएं...एक-दूसरे को गिरा-गिराकर पीटा, लाठी-डंडों से मचाया तांडव, वीडियो वायरल!


UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद और कहासुनी को लेकर दो पक्षों की महिलाओं के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ. मोहल्ला दरगाह शरीफ में हुई इस घटना में करीब आधा दर्जन महिलाएं लाठी-डंडे लेकर सड़क पर आमने-सामने आ गईं. दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक-दूसरे को जमीन पर गिरा-गिराकर पीटा और जमकर लाठी-डंडे बरसाए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद गढ़ कोतवाली पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए चार महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया.

बच्चों के विवाद से शुरू हुआ झगड़ा, लाठी-डंडों की जंग

हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दरगाह शरीफ में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब बच्चों के किसी छोटे से विवाद को लेकर दो परिवारों की महिलाएं आपस में उलझ गईं. शुरुआत में बात सिर्फ मामूली कहासुनी से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि घर की महिलाएं गुस्से में बाहर निकल आईं. हालात तब बेकाबू हो गए जब दोनों पक्षों की करीब आधा दर्जन महिलाओं ने हाथों में लाठी-डंडे थाम लिए और एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए.

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जमीन पर गिराकर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस लड़ाई का खौफनाक मंजर देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए. गलियों में महिलाओं के बीच ऐसा खतरनाक युद्ध छिड़ा कि उन्होंने एक-दूसरे को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा. इस बीच वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह महिलाएं बिना किसी खौफ के एक-दूसरे पर लाठी-डंडे बरसा रही थीं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 4 महिला गिरफ्तार

वायरल वीडियो का जैसे ही थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने संज्ञान लिया, वैसे ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की गंभीरता को समझते हुए दबिश दी. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर इस मारपीट की घटना में शामिल मुख्य आरोपी 04 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: UP News
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