जलती चिता से खोपड़ी और हड्डियां की चोरी… प्रेमिका को काबू करने के लिए तांत्रिक के चक्कर में फंसा युवक; उठाया खौफनाक कदम

Hapur Tantrik Case: उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार पर ‘वशीकरण’ करने की कोशिश में एक तांत्रिक (जादू-टोना करने वाले) के प्रभाव में आ गया. तांत्रिक के कहने पर, उसने श्मशान घाट पर जलती हुई चिता से एक खोपड़ी और हड्डियां चुरा लीं.

यह पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई. मंगलवार को, पुलिस ने युवक अमन को, उसके दोस्त और तांत्रिक अवधेश शर्मा के साथ गिरफ्तार कर लिया. यह घटना कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 16 साल का शुभान्शु, मोहल्ला सोतावाली का रहने वाला और इंटरमीडिएट का छात्र काफी समय से पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित था. शनिवार को, जब उसकी हालत बिगड़ी, तो उसके परिवार ने उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसी शाम, गांव के श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार करने के बाद, उसका परिवार घर लौट आया. जैसे ही श्मशान घाट सुनसान हुआ, अमन अपने दोस्त और तांत्रिक अवधेश शर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा.

तीनों ने शुभान्शु की चिता से एक खोपड़ी और हड्डियाँ चुराईं और भागने की कोशिश की. स्थानीय लोगों ने उन्हें देख लिया और शोर मचाया, लेकिन तीनों अपनी मोटरसाइकिल पर भाग निकलने में कामयाब रहे. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में तीनों व्यक्ति साफ-साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे पुलिस उनकी पहचान कर पाई. पुलिस ने एक टीम बनाई, छापा मारा और मंगलवार सुबह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

अमन अपनी गर्लफ्रेंड पर काबू पाना चाहता था

पूछताछ के दौरान, अमन ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड और उसके माता-पिता पर पूरी तरह से काबू पाना चाहता था. तांत्रिक अवधेश शर्मा से मिलने के बाद, उसने अमन को जलती हुई चिता से एक इंसान की खोपड़ी लाने का निर्देश दिया, और वादा किया कि वह उसे एक अचूक ‘वशीकरण मंत्र’ देगा, जिससे वह लड़की, अपने पूरे परिवार के साथ उसके कदमों में आ जाएगी. तांत्रिक के दावों के झांसे में आकर, अमन ने यह अपराध किया. पुलिस ने तांत्रिक अवधेश शर्मा के परिसर से तांत्रिक अनुष्ठानों और जादू-टोने से संबंधित बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री के साथ-साथ 50 अलग-अलग पुरुषों और महिलाओं की तस्वीरें बरामद की हैं.