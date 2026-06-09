शादी के 30 दिन बाद मौत! सोनम के साथ ससुराल में आखिर हुआ क्या? हापुड़ केस ने खड़े किए बड़े सवाल

Hapur Sonam Death Case: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शादी के महज एक महीने बाद 23 वर्षीय नवविवाहिता सोनम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ससुराल पक्ष का दावा है कि उसकी मौत करंट लगने से हुई, जबकि मायके वालों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पति और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

दहेज में बुलेट और सोने की चेन मांगने का आरोप

मृतका सोनम की शादी 6 मई 2026 को हापुड़ के गिरधारी नगर निवासी आकाश के साथ हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग शुरू कर दी थी.आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर सोनम को लगातार ताने दिए जाते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था. परिवार का कहना है कि सोनम कई बार फोन कर अपनी परेशानी बता चुकी थी.

अस्पताल पहुंचा परिवार, लेकिन वहां नहीं मिली सोनम

मृतका के भाई आशीष के मुताबिक, घटना वाले दिन उन्हें सूचना मिली कि सोनम की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है.परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां सोनम नहीं मिली. इसके बाद जब वे उसकी ससुराल पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. परिवार का आरोप है कि सोनम का शव घर में पड़ा मिला, जिससे संदेह और गहरा गया.

मौत से कुछ घंटे पहले बहन को किया था फोन

सोनम की बहन काजल ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उसकी बहन का फोन आया था. बातचीत के दौरान वह काफी घबराई हुई लग रही थी.काजल के अनुसार, सोनम ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह मायके आना चाहती है. परिवार को उम्मीद थी कि शाम तक वह घर पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई.

करंट से मौत या हत्या?

ससुराल पक्ष की ओर से करंट लगने की बात कही जा रही है, लेकिन मायके वालों का कहना है कि यह सिर्फ सच्चाई छिपाने की कोशिश है.परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इसी कारण सोनम की जान ली गई. हालांकि पुलिस का कहना है कि बिना जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

पुलिस ने शुरू की जांच