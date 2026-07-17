Home > उत्तर प्रदेश > जरा-सी बहस, और गुस्साए पति ने दे डाली गला घोंटकर मारने की धमकी… अगले ही पल खून से लथपथ जमीन पर गिरा पति!

जरा-सी बहस, और गुस्साए पति ने दे डाली गला घोंटकर मारने की धमकी… अगले ही पल खून से लथपथ जमीन पर गिरा पति!

तीर्थ नगरी ब्रजघाट के रहने वाले विपिन क्रोध के आवेश में पत्नी को गला घोंटकर जान से मारने की धमकी देने लगे जिससे घबराई पत्नी ने वहां पड़े लोहे के सरिया को उठाया और पति के सिर पर दे मारा जिससे पति विपिन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.

By: Kajal Jain | Published: July 17, 2026 9:27:10 AM IST

जरा-सी बहस, और गुस्साए पति ने दे डाली गला घोंटकर मारने की धमकी... अगले ही पल खून से लथपथ जमीन पर गिरा पति!
जरा-सी बहस, और गुस्साए पति ने दे डाली गला घोंटकर मारने की धमकी... अगले ही पल खून से लथपथ जमीन पर गिरा पति!


उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पति-पत्नी के बीच एक मामूली-सा घरेलू विवाद एक हिंसक और खौफनाक वारदात में तब्दील हो गया. यह घटना बज्रघाट क्षेत्र से सामने आ रही है जहां गुरुवार शाम को पति-पत्नी के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई. दोनों का गुस्सा इतने चरम पर पहुंच गया कि एक-दूसरे से मारपीट पर उतर आए. कुछ ही देर में स्थिति हिंसक हो गई और पति ने पत्नी का गला घोंटकर जान लेने की कोशिश की. इधर पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ी लोहे की सरिया पति के सिर पर दे मारी, जिससे पति घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. इस घरेलू विवाद ने आसपास के इलाके में तक सनसनी मचा दी. आनन-फानन में पुलिस और एंबुलेंस को खबर की गई और पति को अस्पताल ले जाया गया.

मामूली-सी बात पर भड़क उठा जोड़ा

तीर्थ नगरी ब्रजघाट के रहने वाले विपिन यादव गुरुवार शाम को अपने घर पर ही थे. परिवार के साथ समय बिता रहे थे कि तभी पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई. पहले छोटी सी बात पर वाद-विवाद होने लगा. कुछ ही देर में दोनों गुस्से में आग बबूला हो गए और एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ने लगे. बहस इतनी तीखी हो गई कि पति विपिन यादव और पति मारपीट पर उतर आए. दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई शुरू कर दी.

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पति ने घोंटा गला, पत्नी ने दे मारा सरिया

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच तीखी बहस अब हाथापाई की रूप ले चुकी थी. दोनों एक-दूसरे की जान लेने पर उतरू हो गए. देखते ही देखते पति ने पत्नी का गला घोंटकर जान से मारने की धमकी दी. पति की जानलेवा चेतावनी से घबराई पत्नी ने वहां पड़ी लोहे की सरिया ने पति विपिन के सिर पर जोरदार वार कर दिया जिससे पति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और बदहवास हालत में पहुंच गया.

एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल

दोनों पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवाद और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घर की ओर दौड़े और सामने का हिंसक नजारा देख स्तब्ध रहे गए. मौके पर ही पुलिस और एंबुलेंस को कॉल करके बुलाया जिसके बाद घायल पति को गढ़मुक्तेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया जहां प्राथमिक उपचार के बाद पति की गंभीर हालत के मद्देनजर मेरठ रेफर कर दिया. पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की. शुरुआती जांच में मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है. फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी और उसी हिसाब से मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newshapur newsHusband Wife disputemarital disputesUP Crime News
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