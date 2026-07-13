गाजियाबाद जैसा शर्मनाक कांड हापुड़ में, कोल्ड ड्रिंक के बहाने ले गए थे दरिंदे; खून से लथपथ घर पहुंची 7 साल की बच्ची!

यूपी के गाजियाबाद से सामने आए शर्मनाक मामले के तुरंत बाद ही हापुड़ से मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजान दिया गया.घटना पिलखुआ थाना क्षेत्र की है जहां एक 7 साल बच्ची को झांसे में लेकर पड़ोस में रहने वाले दो चचेरे भाईयों ने हैवानियत की. लहुलुहान बच्ची घर पहुंची, तबियत बिगड़ने लगी तो परिजनों को सच्चाई का पता चला. जब मुजरिमों के खिलाफ एक्सन लेने की बात होने लगी तो रसूखदार घर से आने के चलते पंचायत के सामने मामले को दबाने की कोशिश की गई. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर पूरी वारदात की जांच-पड़ताल की जा रही है. बच्ची की हालत में गंभीर बताई जा रही है.

कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर लूटी असमत

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी एक लड़के उसके पास आया और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया. तभी बच्ची के पड़ोस में रहने वाले दो चचेरे भाई भी उनके साथ मिल गए और बच्ची को अपने साथ गांव की एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां बच्ची को बहलाया-फुसलाया और उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया. जैसे ही बच्ची की तबियत बिगड़ने लगी तो उसे घटनास्थल पर रोता-बिलखता छोड़ घटनास्थल से फरार हो गए.

गांव में तनाव का माहौल

इस पूरी वारदात के बाद बच्ची खून से लथपथ, तड़पते हुए जैसे-तैसे अपने घर पहुंची. जब परिजनों ने बच्ची को उजड़े हाल में देखा तो कोहराम मच गया. जब मासूम ने पूरी दास्तां अपने घर वालों को बताई तो माहौल आक्रोश में बदल गया और तुरंत घर वाले बच्ची को लेकर पिलखुआ थाने पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इस पूरी घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पंचायत ने इस शर्मनाक वारदात के खिलाफ आवाज उठाने और बच्ची को न्याय दिलाने के बजाए मामले को दबाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने मामले को हाथ में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पुलिस दोनों आरोपियों को दबोचा

घटनास्थल के बाद फरार दोनों आरोपियों को पुलिस दबोचा लिया है. दोनों पुलिस होम गार्ड के भतीजे बताए जा रहे हैं. पुलिस ने अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की है और मामले में पूछताछ की जा रही है. इस मामले में पिलखुवा सीओ मुनीष चंद्र ने कहा कि बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत मिली थी. बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. तीन अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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