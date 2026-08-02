Home > उत्तर प्रदेश > प्यार, शादी और फिर कत्ल… पहले किया प्रेम विवाह, फिर 44 लाख के बीमा के लिए पत्नी की ले ली जान, ऐसे रची खौफनाक साजिश

प्यार, शादी और फिर कत्ल… पहले किया प्रेम विवाह, फिर 44 लाख के बीमा के लिए पत्नी की ले ली जान, ऐसे रची खौफनाक साजिश

Hamirpur murder: हमीरपुर में सड़क हादसा समझी गई महिला की मौत की जांच ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया. पुलिस के अनुसार, 44 लाख रुपये के जीवन बीमा की रकम पाने के लिए पति ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर पत्नी रीता की हत्या की साजिश रची. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Ranjana Sharma | Published: August 2, 2026 4:23:06 PM IST

44 लाख के लिए किया पत्नी का कत्ल
44 लाख के लिए किया पत्नी का कत्ल


Hamirpur murder: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों पर भरोसा करने वालों को झकझोर दिया है. 29 जुलाई की रात सड़क किनारे मिला महिला का शव पहले पुलिस को सड़क हादसे का मामला लगा, लेकिन 48 घंटे की जांच के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई. पुलिस का दावा है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि 44 लाख रुपये के जीवन बीमा की रकम हासिल करने के लिए रची गई सुनियोजित हत्या थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप उसी पति पर लगा है, जिसने कभी प्रेम विवाह कर रीता को जीवनभर साथ निभाने का वादा किया था.

सड़क किनारे मिला शव

29 जुलाई की रात पौधिया गांव के पास खेतों की रखवाली कर लौट रहे ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक महिला का शव देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल की स्थिति देखकर शुरुआती तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के एंगल से जांच शुरू कर दी.

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बैंक की पर्ची से हुई पहचान

कुछ देर बाद घटनास्थल से मिले बैंक खाते की एक पर्ची के आधार पर मृतका की पहचान 32 वर्षीय रीता के रूप में हुई. सूचना मिलने पर परिजन और पति अमर सिंह मौके पर पहुंचे. पति ने शव की पहचान की और खुद को बेहद परेशान और दुखी पति की तरह पेश किया. उस समय किसी को उस पर शक नहीं हुआ. हालांकि, पुलिस ने घटनास्थल से मिले सुराग, मोबाइल फोन की लोकेशन, सर्विलांस डेटा और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जैसे-जैसे तकनीकी साक्ष्य सामने आए, पूरी कहानी बदलती चली गई.

लव मैरिज के ढाई साल बाद बना मौत का प्लान

पुलिस जांच में सामने आया कि रीता और अमर सिंह ने करीब ढाई साल पहले प्रेम विवाह किया था. परिवार के अनुसार, रीता की यह दूसरी जबकि अमर सिंह की तीसरी शादी थी. दोनों की मुलाकात कानपुर में हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली. लेकिन समय बीतने के साथ परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान रीता के नाम 44 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया गया और यहीं से हत्या की कथित साजिश की शुरुआत हुई.

बीमा की रकम के लिए बनाई गई पूरी साजिश

पुलिस का आरोप है कि अमर सिंह ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की योजना बनाई. मकसद था कि हत्या को सड़क दुर्घटना साबित कर बीमा की पूरी राशि हासिल की जाए. इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि बीमा की रकम के बंटवारे की भी पहले से योजना तैयार की गई थी.

खुद दर्ज कराई गुमशुदगी, फिर शव की पहचान करने भी पहुंचा

पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद शक से बचने के लिए अमर सिंह ने पत्नी के लापता होने की सूचना खुद पुलिस को दी. बाद में जब अज्ञात महिला का शव मिलने की जानकारी मिली तो वह पहचान करने भी पहुंचा, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो. लेकिन तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ ने इस कथित साजिश की परतें एक-एक कर खोल दीं.

पति समेत चार आरोपी गिरफ्तार, कार और सिम कार्ड बरामद

हमीरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपियों पर भारी कर्ज था. इसी आर्थिक दबाव के चलते रीता के नाम जीवन बीमा कराया गया और बाद में उसकी हत्या कर उसे सड़क हादसा दिखाने की योजना बनाई गई. पुलिस के अनुसार, तय योजना के तहत अमर सिंह पत्नी को घटनास्थल तक लेकर गया, जहां पहले से उसके साथी मौजूद थे. इस मामले में पुलिस ने अमर सिंह, अमित गुप्ता उर्फ राम, पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल और अभय सिंह उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार, एक सिम कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं. सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है.

Tags: hamirpur murder
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