Home > उत्तर प्रदेश > रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल

रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि पति अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद काफी हंगामा होता है. इसी बीच महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है.

By: Deepika Pandey | Published: July 6, 2026 6:20:55 PM IST

बॉयफ्रेंड संग पकड़ी गई पत्नी
बॉयफ्रेंड संग पकड़ी गई पत्नी


Wife Caught With Boyfriend: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेता है, जिसके बाद हंगामा देखने को मिलता है. वो पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ता है लेकिन दोनों रुकने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं. जाते-जाते लड़की कहती है कि उनका तलाक होने वाला है और कोर्ट में केस चल रहा है. 

शादी के बाद भी रहा बॉयफ्रेंड से रहा संबंध

इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये वायरल वीडियो 2 जुलाई की रात 9 बजे का है. इस मामले में सुमेरपुर कस्बे के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी शादी 2021 में मौदहा की एक युवती से हुई थी. शादी के बाद भी उसका संबंध उसके बॉयफ्रेंड से रहा. विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. 

You Might Be Interested In

थाने के बाहर जमकर हुआ हंगामा

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विवाद के कारण हो रहे झगड़े को महिला ने दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता और तलाक का रूप दिया. इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है. इसके बावजूद पत्नी खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी. शिकायत में बताया गया कि महिला के पति को 2 जुलाई को सूचना मिली कि उसकी पत्नी सुमेरपुर की सब्जी मंडी क्षेत्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है. वो मौके पर पहुंचा और दोनों को पकड़ लिया और थाने ले गया. इस दौरान थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ. किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो जमकर वायरल हो रहा है. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने सुलझाया अज्ञात मामला, युवक के कत्ल में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार; जाने दिल दहला देने वाला मामला

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल
रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल
रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल
रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल