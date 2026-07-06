रात में पति के सामने पकड़ा बॉयफ्रेंड का हाथ और फिर… अवैध संबंध में पत्नी ने पार कीं सारी हदें, वीडियो वायरल

Wife Caught With Boyfriend: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेता है, जिसके बाद हंगामा देखने को मिलता है. वो पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ता है लेकिन दोनों रुकने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं. जाते-जाते लड़की कहती है कि उनका तलाक होने वाला है और कोर्ट में केस चल रहा है.

शादी के बाद भी रहा बॉयफ्रेंड से रहा संबंध

इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये वायरल वीडियो 2 जुलाई की रात 9 बजे का है. इस मामले में सुमेरपुर कस्बे के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी शादी 2021 में मौदहा की एक युवती से हुई थी. शादी के बाद भी उसका संबंध उसके बॉयफ्रेंड से रहा. विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया.

UP के हमीरपुर मे पति ने अपनी पत्नि को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पति ने पत्नि को खूब खरी खोटी सुनाई। मगर पत्नि भी बॉयफ्रेंड के इश्क मे इतनी पागल हुई की प्रेमी संग ही चली गई। बेचारा पति अपने मन की भड़ास निकालता ही रह गया। फिलहाल यह वीडियो वायरल है। जिसमे बॉयफ्रेंड… pic.twitter.com/d41ChDoYjD — TRUE STORY (@TrueStoryUP) July 5, 2026

थाने के बाहर जमकर हुआ हंगामा

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विवाद के कारण हो रहे झगड़े को महिला ने दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता और तलाक का रूप दिया. इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है. इसके बावजूद पत्नी खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी. शिकायत में बताया गया कि महिला के पति को 2 जुलाई को सूचना मिली कि उसकी पत्नी सुमेरपुर की सब्जी मंडी क्षेत्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है. वो मौके पर पहुंचा और दोनों को पकड़ लिया और थाने ले गया. इस दौरान थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ. किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो जमकर वायरल हो रहा है.

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