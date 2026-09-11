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नाली तोड़ने पर गुत्थम-गुत्थ, सपा-भाजपा की महिला नेता में सरेआम चले लात-घूंसे और ईंट, साड़ी का पल्लू खींचा!

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे में नाली निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माया वाल्मीकि और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वर्तमान अध्यक्ष आशा रानी कबीर के बीच तीखी झड़प और हाथापाई हुई. मामला इतना बिगड़ गया कि बात थाने तक पहुंच गई.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 5:03:14 PM IST

नाली तोड़ने पर गुत्थम-गुत्थ! सपा-भाजपा की महिला नेता में सरेआम चले लात-घूंसे और ईंट, साड़ी का पल्लू खींचा!
नाली तोड़ने पर गुत्थम-गुत्थ! सपा-भाजपा की महिला नेता में सरेआम चले लात-घूंसे और ईंट, साड़ी का पल्लू खींचा!


Hamirpur BJP SP Women leaders Fight Over Drain: राजनीति की दुनिया में कुर्सी और रुतबे की जंग तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जब दो महिला नेता सरेआम सड़क पर एक-दूसरे के बाल नोचने और हाथापाई पर उतर आएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक ऐसा ही बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक भूचाल ला दिया है. सोचिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की मौजूदा अध्यक्ष, जब ये दोनों दिग्गजों आमने-सामने आईं, तो माहौल किसी जंग के मैदान जैसा बन गया. ना कोई लिहाज, ना कोई प्रोटोकॉल, बीच सड़क पर ईंट-पत्थर चलने की नौबत आ गई और दोनों महिला नेता आपस में भिड़ गईं. तमाशबीन बनी भीड़ बस देखती रह गई और इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब आग की तरह इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं आखिर इस पॉलिटिकल दंगल के पीछे की पूरी और हैरान करने वाली कहानी क्या है.

आखिर क्यों छिड़ा सियासी घमासान?

यह पूरा मामला हमीरपुर जिले का है, जहां वार्ड नंबर 9 में रहने वाली सपा की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माया वाल्मीकि (जो कि एसपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और सांसद प्रतिनिधि भी हैं) के घर के बाहर नाली निर्माण को लेकर विवाद गरमाया था. स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि पूर्व अध्यक्ष ने घर के सामने नाली को ब्लॉक कर रखा है. इसी शिकायत पर जब बुधवार को नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची, तो नाली की सफाई करवाई गई और कार्रवाई के दौरान पूर्व अध्यक्ष द्वारा बनाई गई करीब 9 इंच की एक पट्टी को भी तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई से माया वाल्मीकि बुरी तरह भड़क उठीं और उन्होंने गुस्से में आकर उस टूटी हुई पट्टी को गुरुवार को दोबारा अपनी तरफ से बनवा लिया. बस फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत तुरंत मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष से कर दी.

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BJP और SP की महिला नेताओं में बीच सड़क मारपीट

शिकायत मिलते ही बीजेपी की मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष आशा रानी कबीर अपनी टीम और प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंच गईं. जैसे ही वह जांच करने पहुंचीं, दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. समाजवादी पार्टी की नेता माया वाल्मीकि और बीजेपी अध्यक्ष आशा रानी कबीर आमने-सामने आ गईं और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बीच सड़क पर जमकर हाथापाई शुरू हो गई. आरोप तो यह भी है कि इस दौरान एक-दूसरे पर ईंट से हमला करने की कोशिश की गई. आसपास खड़े लोग कुछ देर तो देखते रहे, फिर कुछ रहवासी महिलाओं ने आकर बीच-बचाव किया और दोनों महिलाओं को हाथापाई करने से रोका.

वीडियो हुआ वायरल, फिर थाने तक पहुंचा मामला

सड़क पर हुए इस सियासी ड्रामे और मारपीट का किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने इलाके की राजनीति में हड़कंप जरूर मचा दिया है. हंगामे के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत पत्र सौंपे गए हैं और एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर किस तरह से एक छोटी सी नाली के विवाद ने दो महिला राजनेताओं को सड़क पर ला खड़ा किया.

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Tags: home-hero-pos-4UP Crime
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