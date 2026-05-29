Hamirpur News: हमीरपुर में आंधी-बारिश बनी मुसीबत, बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिरा, अब तक 6 श्रमिकों की मौत

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आ रही है. यहां पर बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया. इस हादसे में अब तक 5 श्रमिकों की जान जा चुकी है, जबकि कई के दबे होने की आशंका जताई गई है. सूचना पर पहुंचा पुलिस प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है.

जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी

उधर, हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज आधी और बारिश के चलते शुक्रवार (29 मई, 2026) सुबह निर्माणाधीन पुल का स्लैब भरभराकर गिर गया. जब तक कुछ समझ पाते कई श्रमिक मलबे के नीचे दब गए जबकि कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका है. मौके पर पुलिस प्रशासन की देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है .

मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, पुल का निर्माण लालपुर थाना क्षेत्र में चल रहा है, जो मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने का काम करेगा. आंधी-बारिश के चलते शुक्रवार सुबह ही यह पुल गिर गया और श्रमिक दब गए. इसके बाद कई थानों की पुलिस, एसडीआरएफ (SDRF) और स्थानीय लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं. बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ से दस तक पहुंच सकती है, क्योंकि कई श्रमिक अब भी दबे हैं.

SDRF का रेस्क्यू अभियान जारी

हमीरपुर के ASP अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जबरदस्त तूफान और बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसमें 6 श्रमिकों की जान चली गई. हमीरपुर पुलिस को शुक्रवार रात करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि पुल का एक स्लैब गिर गया है, जिसके नीचे कुछ लोग फंसे हुए हैं. सुबह तीन लोग खंभे पर फंसे हुए हैं. उन्हें बचाने के लिए SDRF और हमारी टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है. मलबे में फंसे छह लोगों में से पांच की पहचान कर ली है. हम स्लैब को हटाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे.

किन श्रमिकों ने गंवाई जान

लोकेंद्र (22) चिल्ला थाना निवासी बांदा जिला

कुलदीप निषद (22) चिल्ला थाना निवासी बांदा जिला

सावंत यादव (28) चिल्ला थाना निवासी बांदा जिला

सभाजीत (30) भूरागढ़ निवासी बांदा

पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) स्वासा खुर्द थाना क्षेत्र ललपुर, हमीरपुर

राजेश पाल (42) अचपुरा थाना क्षेत्र ललपर

बताया जा रहा है कि जल्द ही मृतक परिजन के लिए अनुदान का एलान जिला प्रशासन की ओर से किया जा जा सकता है. उधर,योगी सरकार भी इस हादसे पर नजर रखे हुए हैं.