Home > उत्तर प्रदेश > मौलाना ने मस्जिद में झाड़ू देने के बहाने रोका, फिर बिस्तर पर लेटाकर किया रेप; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मौलाना ने मस्जिद में झाड़ू देने के बहाने रोका, फिर बिस्तर पर लेटाकर किया रेप; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Hamirpur Maulana Rape Case: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक विशेष अदालत ने मासूम बच्ची के साथ रेप करने के मामले में मौलाना मुंतजिर आलम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

By: Sohail Rahman | Published: May 24, 2026 9:15:02 AM IST

हमीरपुर के मौलाना को मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई
हमीरपुर के मौलाना को मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई


Hamirpur Maulana Rape Case: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार ने दोषी मौलाना मुंतजिर आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह कोई सामान्य आजीवन कारावास नहीं है, बल्कि दोषी को अपने जीवन के आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा.

सरकारी वकील रुद्र प्रताप सिंह के अनुसार, यह पूरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 29 नवंबर, 2023 की सुबह 7:00 बजे 11 साल की बच्ची अपने छोटे भाई के साथ पढ़ने के लिए मस्जिद गई थी.

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मौलाना ने बाकी बच्चों को भेज दिया घर

जहां मौलाना मुंतजिर आलम ने बाकी सभी बच्चों को घर भेज दिया. लेकिन पीड़िता के भाई को बर्तन धोने के काम पर लगा दिया और पीड़िता को झाड़ू लगाने के काम पर लगा दिया. फिर मौलाना ने जबरदस्ती पीड़िता को गोद में उठाया और अपने बिस्तर पर ले गया और उसके साथ रेप किया.

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मासूम बच्ची ने दादी को सुनाई आपबीती

घर पहुंचने के बाद मासूम बच्ची ने अपनी दादी को रोते हुए अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताई. इसके बाद बच्ची के चाचा तुरंत उसे पुलिस थाने ले गए और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाला मौलाना के खिलाफ कानून की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया.

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कोर्ट ने पाया दोषी

पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने मुंतज़िर आलम को दोषी ठहराया. अब वह अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा और दोषी पर ₹26,000 का जुर्माना भी लगाया गया है. 

Tags: crime newsUP News
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