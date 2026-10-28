Home > उत्तर प्रदेश > ग्राम प्रधान ने किया ऐसा कांड! दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर DM के पास पहुंचा पति, लगाए गंभीर आरोप; आखिर क्या है मामला?

ग्राम प्रधान ने किया ऐसा कांड! दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर DM के पास पहुंचा पति, लगाए गंभीर आरोप; आखिर क्या है मामला?

Hamirpur Viral Video: हमीरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक युवक अपनी दिव्यांग महिला को गोद में उठाकर जिलाधिकार के पास पहुंचा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा. जानिए क्या है मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 28, 2026 7:29:18 PM IST

हमीरपुर में दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय पुहंचा पति
हमीरपुर में दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय पुहंचा पति


उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रहने वाले एक पति-पत्नी को उसके गांव के प्रधान ने बहुत परेशान किया. इससे आहत होकर पति अपनी दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया और मदद की गुहार लगाने लगा. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हमीरपुर के इंगोहटा गांव का है. जहां के रहने वाले एक पति-पत्नी ने ग्राम प्रधान और सचिव पर उनके मकान के सामने नाला काटने का आरोप लगाया. पीड़ित परिवार का कहना है कि नाले की वजह से घर में पानी भर रहा है, जिससे मकान के गिरने का खतरा बढ़ गया है. परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत कर मकान को बचाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

पत्नी को गोद में लेकर पहुंचा पति

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पति अपनी दिव्यांग पत्नी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा. इसके साथ वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मदद के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं.



क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो के सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. एक यूजर ने कहा कि आजकल गांव के प्रधान लोगों को बहुत परेशान करते हैं. कुछ लोग तो अपने लिए आवाज भी नहीं उठा पाते. इसके अलावा अन्य यूजर ने कहा कि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. 

Tags: Disabled WifeHamirpur Latest Newshamirpur newsuttar pradesh news
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