ग्राम प्रधान ने किया ऐसा कांड! दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर DM के पास पहुंचा पति, लगाए गंभीर आरोप; आखिर क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रहने वाले एक पति-पत्नी को उसके गांव के प्रधान ने बहुत परेशान किया. इससे आहत होकर पति अपनी दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया और मदद की गुहार लगाने लगा. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हमीरपुर के इंगोहटा गांव का है. जहां के रहने वाले एक पति-पत्नी ने ग्राम प्रधान और सचिव पर उनके मकान के सामने नाला काटने का आरोप लगाया. पीड़ित परिवार का कहना है कि नाले की वजह से घर में पानी भर रहा है, जिससे मकान के गिरने का खतरा बढ़ गया है. परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत कर मकान को बचाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

पत्नी को गोद में लेकर पहुंचा पति

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पति अपनी दिव्यांग पत्नी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा. इसके साथ वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मदद के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं.

क्या बोले नेटिजंस?