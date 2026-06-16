पत्नी का हाईवोल्टेज ड्रामा: पति का सिर फोड़कर प्रेमी संग हुई थी फरार, वापस लौटकर बोली- मैं आपके साथ ही रहूंगी!

ग्वालियर में एक पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए ऐसा हाईवोल्टेज ड्रामा किया कि पुलिस से लेकर अदालत में बैठे जज भी हैरान रह गए. कुछ दिन पहले ही पत्नी ने ससुराल में किराए पर रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड को साथ रखने पर विवाद किया था और पति का सिर ईंट से फोड़कर फरार हो गई थी. अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है. पत्नी ने कोर्ट में पति के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए और कोर्ट से प्रेमी के साथ रहने की परमिशन ले ली थी लेकिन 6 घंटे के अंदर प्रेमी को दरकिनार करके ससुराल में वापसी कर ली है. पत्नी का कहना है कि अब वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है.

क्या है पूरा मामला?

ग्वालियर के मुरैना की कहने वाली पूनम की शादी साल 2008 में राजकुमार से हुई थी जिससे तीन बच्चे भी हैं. शादी के कुछ साल बाद पूनम को अपने ससुराल में किराए पर रहने वाले युवक से प्रेम हो गया था. जिसे घर में साथ रखने के लिए पति से विवाद किया और ईंट से सिर फोड़कर प्रेमी, बच्चे और कपड़े-गहने लेकर फरार हो गई थी. इसी मामले में पति ने एसपी ऑफिस में गुहार लगाई थी और हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्प्स की अपील दाखिल की थी.

पुलिस ने कोर्ट में किया था पेश

पति राजकुमार की शिकायत पर पुलिस ने यूपी के कानपुर से पत्नी और प्रेमी को लाकर ग्वालियर के हाईकोर्ट में पेश किया, जहां महिला ने पति पर मारपीट के आरोप लगाए और कहा कि अब वो अपनी पति के साथ नहीं, प्रेमी के साथ रहना चाहती है. हाईकोर्ट ने पूनम के अपनी आजादी से जीवन जीने का अधिकार कायम रखने की अनुमति दी.

प्रेमी को ठुकराया, ससुराल में वापसी

ग्लावियर हाईकोर्ट में पेश होने के 6 घंटे के बाद महिला के प्रेमी ने झांसी रोड़ थाना पुलिस को अपनी प्रेमिका (जिससे वो शादी कर चुका था) की पति द्वारा किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई. जब पुलिस शनिवार को खोजबीन की तो महिला को मुरैना के देवगढ़ इलाके से पकड़ लिया गया. महिला ने पुलिस से कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है वो अपनी मर्जी से पति और ससुराल वालों के साथ गई थी. अब वह अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती है.

कोर्ट में पेश करेगी पुलिस

जैसे-तैसे कोर्ट में सुलझा वैवाहिक विवाद का मामला अब दोबारा कोर्ट में जाएगा. प्रेमी द्वारा अपहरण की शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस एक बार फिर महिला को कोर्ट में पेश करेगी. पहले पति और अब प्रेमी के संग मतभेत के बाद महिला ने घर वापसी की बात कही है. पत्रिका की रिपोर्ट में झांसी रोड के थाना प्रभारी शक्ति सिंह ने बताया कि महिला ने प्रेमी को छोड़कर अपने पति के साथ रहने की बात कही है.

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