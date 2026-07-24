गुरुग्राम बना भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब! 10 करोड़ वर्गफीट पार पहुंचा ऑफिस स्पेस, बढ़ा ग्लोबल निवेश

Gurugram Office Market: हरियाणा का गुरुग्राम अब सिर्फ आईटी कंपनियों या कॉर्पोरेट दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के सबसे मजबूत और आधुनिक बिजनेस इकोसिस्टम के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है.सीबीआरई (CBRE) रिसर्च की नई रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम का कुल विकसित ऑफिस स्पेस अब 10 करोड़ वर्गफीट (100 मिलियन स्क्वायर फीट) के पार पहुंच गया है. खास बात यह है कि इस विकास में उच्च गुणवत्ता वाले, पर्यावरण-अनुकूल और संस्थागत स्वामित्व वाले ऑफिस स्पेस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है.

1980 के औद्योगिक शहर से बना भारत का प्रमुख कॉर्पोरेट सेंटर

रिपोर्ट के मुताबिक, 1980 के दशक की शुरुआत में गुरुग्राम को एक औद्योगिक सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया गया था. आज यह शहर देश के सबसे बड़े व्यावसायिक और आवासीय केंद्रों में गिना जाता है. यहां मौजूद डीएलएफ साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड और एक्सटेंडेड गोल्फ कोर्स रोड जैसे कॉरिडोर फॉर्च्यून 500 कंपनियों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और आईटी-आईटीईएस कंपनियों के प्रमुख ठिकाने बन चुके हैं.

पांच साल में जुड़ा 2.1 करोड़ वर्गफीट नया ऑफिस स्पेस

CBRE की रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 2026 की पहली तिमाही के बीच गुरुग्राम में करीब 2.1 करोड़ (21 मिलियन) वर्गफीट नया ऑफिस स्पेस विकसित हुआ. इसी अवधि में लगभग 4 करोड़ (40 मिलियन) वर्गफीट ऑफिस स्पेस विभिन्न कंपनियों ने लीज पर लिया, जो शहर में लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियों और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है.

विदेशी कंपनियों ने दिखाई सबसे ज्यादा दिलचस्पी

रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में हुई कुल लीजिंग गतिविधि में अकेले अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 1.7 करोड़ (17 मिलियन) वर्गफीट रही. यह आंकड़ा बताता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां गुरुग्राम को भारत में अपने विस्तार और निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक मान रही हैं.

कॉर्पोरेट कैंपस मॉडल की बढ़ रही लोकप्रियता

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अब बड़ी कंपनियां पारंपरिक ऑफिस टावरों के बजाय कैंपस-स्टाइल ऑफिस प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही हैं. अमेरिकन एक्सप्रेस और इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनियां गुरुग्राम में बड़े कॉर्पोरेट कैंपस विकसित कर रही हैं, जहां कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बाद गुरुग्राम का महत्व शिक्षा क्षेत्र में भी बढ़ा है. रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय अब ग्रेड-ए टेक्नोलॉजी पार्कों के भीतर अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं, जिससे शहर की वैश्विक पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है.

डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट (DMA) मॉडल बना नया ट्रेंड

गुरुग्राम के ऑफिस बाजार में डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट (DMA) मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस मॉडल के तहत डेवलपर्स जमीन का स्वामित्व बदले बिना संस्थागत गुणवत्ता वाली ऑफिस परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं. HQ 27 और Pioneer One जैसी परियोजनाएं इसी मॉडल पर तैयार की गई हैं, जो निवेश और विकास की नई रणनीति को दर्शाती हैं.

2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

CBRE के अध्यक्ष एवं सीईओ (भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था अब पारंपरिक औद्योगिक ढांचे से आगे बढ़ चुकी है. उनके अनुसार राज्य विनिर्माण, सेवाओं, निर्यात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा ने 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, जिसे टिकाऊ विकास, तकनीक आधारित नवाचार, सामाजिक समावेशन और मजबूत प्रशासन के जरिए हासिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

गुरुग्राम की बढ़ती ताकत से निवेशकों का भरोसा मजबूत

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी, वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी और लगातार बढ़ती ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस की उपलब्धता गुरुग्राम को आने वाले वर्षों में भारत का सबसे प्रमुख कॉर्पोरेट और निवेश केंद्र बनाए रखेगी.