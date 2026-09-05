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Video: जमीन पर पटका बाल पकड़कर घसीटा…पूर्व सपा विधायक गुड्डू पंडित ने पत्नी को जमकर पीटा, अर्चना ने झाड़ूओं से किया पलटवार

Guddu Pandit Beat Archana Panda: उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी पत्नी और कांग्रेस नेता अर्चना पांडा को पीटते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने अर्चना की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 5, 2026 4:11:58 PM IST

गुड्डू पंडित ने अपनी पत्नी अर्चना पांडा को पीटा
गुड्डू पंडित ने अपनी पत्नी अर्चना पांडा को पीटा


Guddu Pandit Beat Archana Panda: उत्तर प्रदेश (UP News) के बुलंदशहर की डिबाई सीट से पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी पत्नी और कांग्रेस नेता अर्चना पांडा के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि अर्चना की औपचारिक शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का घर बुलंदशहर में शिकारपुर बाईपास रोड पर पुराने आरटीओ के पास है. जहां उनकी पत्नी अर्चना पांडा रहती हैं.

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अर्चना पांडा ने की सुरक्षा की मांग

बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को गुड्डू पंडित और अर्चना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. मामला गाली-गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार तक बढ़ गया. पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाी करने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है.



वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे वीडियो में अर्चना को जमीन पर गिरा हुआ देखा जा सकता है और गुड्डू पंडित उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीट रहे हैं. घटना के दौरान वह जोर-जोर से चिल्ला रही हैं. खुद को बचाने की कोशिश में अर्चना ने गुड्डू पंडित को झाड़ू से मारा. इसके बाद अर्चना अचानक घर से बाहर निकल जाती है. सड़कों पर लोग तमाशा देखते हुए नजर आ रहा है. मारपीट के इस वीडियो में अर्चना के साथ एक महिला भी नजर आ रही है.

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अर्चना ने क्या कहा?

अर्चना ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ घर के अंदर थीं, तभी गुड्डू पंडित आए और दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगे. जब वह दरवाजा खोलने गईं तो आरोपी ने उन्हें जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और अभद्र व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. जमीन पर गिरने के बाद गुड्डू पंडित ने उनके बाल खींचे और बुरी तरह मारपीट की. महिला की चीख-पुकार सुनकर घर में काम करने वाली सहायिका मौके पर पहुंची और मोबाइल फोन पर घटना को रिकॉर्ड करने लगी.

गुड्डू पंडित हट गए पीछे

वीडियो रिकॉर्ड होते देख आरोपी गुड्डू पंडित पीछे हट गए. पीड़िता किसी तरह बचकर सड़क की ओर भागी और स्थानीय पुलिस को सूचना दी. अपनी और अपने बच्चे की जान को खतरा बताते हुए पीड़िता ने महिला पुलिस सुरक्षा तैनात करने की माग की है. सिटी सीओ प्रखर पांडे ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: archana pandaGuddu pandit
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