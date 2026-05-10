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खुशी के घर में पसरा मातम, दूल्हे के भाई की हुई मौत, सिसकियों के साथ वर-वधू ने लिए फेरे

Balia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक शादी वाले घर में अचानक मातम पसर गया. एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में दूल्हे के भाई की मौत हो गई, वहीं दूल्हा घायल हो गया.

By: Shivangi Shukla | Published: May 10, 2026 2:08:05 PM IST

रोते- बिलखते परिजन और मृतक की फाइल फोटो (फोटो: अमर उजाला)
रोते- बिलखते परिजन और मृतक की फाइल फोटो (फोटो: अमर उजाला)


Balia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक शादी वाले घर में अचानक मातम पसर गया. एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में दूल्हे के भाई की मौत हो गई, वहीं दूल्हा घायल हो गया.

दूल्हे के भाई की मौत ने दोनों पक्षों के ख़ुशी वाले माहौल को बदलकर शोक और दुख में बदल दिया. घायल दूल्हे ने छोटे भाई की मौत के गम के बीच फेरे लिए. 

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क्या है पूरा मामला 

बलिया जिले के पूर क्षेत्र के एकभीटिया चट्टी के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने शादी वाले घर को मातम वाले घर में बदल दिया. एक तरफ जहां घर में शहनाइयां बज रही थीं और अंकित दूल्हा बनने की तैयारियां कर रहा था, वहीं नियति अपना दुष्चक्र रच रही थी.

बरात प्रस्थान से पहले दूल्हा अंकित अपने छोटे भाई सर्वजीत पांडेय के साथ शादी का कुछ जरूरी सामान खरीदने और शेविंग कराने एकभीटिया चट्टी गया था. वापस लौटते समय गांव के पास ही विपरीत दिशा से एक निजी स्कूल बस आ रही थी, जिसने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में दोनों भाई घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. आनन-फानन में लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान दूल्हे के छोटे भाई सर्वजीत की मौत हो गयी.

इलाज के दौरान हो गई छोटे भाई की मौत 

सर्वजीत की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे तत्काल वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन वहां उसे डॉक्टर्स बचा नहीं पाए. जैसे ही सर्वजीत की मौत की खबर घर पहुंची, कोहराम मच गया. जिस घर से बरात निकलनी थी और सहनाई बजनी थी, वहां से चीख-पुकार सुनाई देने लगी. सर्वजीत की असामयिक मौत से पूरे बनकटा गांव में शोक की लहर है

घायल अवस्था में ही दूल्हे ने रचाई शादी

इस दुखद घड़ी के बीच दोनों परिवारों ने भारी मन और आंसुओं के बीच यह निर्णय लिया कि विवाह की रस्में निर्धारित तिथि पर ही पूरी की जाएंगी. देर रात घायल अवस्था में ही अंकित को निजी वाहन से वधू पक्ष के द्वार पर ले जाया गया, जहां संक्षिप्त रूप में शादी की रस्में संपन्न हुईं. दूल्हे अंकित ने भारी मन से सिसकते हुए शादी की. 

Tags: UP Newsuttar pradesh news
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