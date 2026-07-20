शादी के चार दिन में ऐसा क्या हुआ, दुल्हन को वापस छोड़ गया दूल्हा, हैरान कर देगा मामला

Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक व्यक्ति ने पहले एक लड़की से शादी की और इसके बाद वो चार दिन बाद ही दुल्हन को ये कहकर वापस छोड़ गया कि वो इस शादी से संतुष्ट नहीं है और दूसरी बार शादी करना चाहता है. जानकारी के अनुसार, ये शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई थी. दूल्हा शादी के चार दिन बाद ही दुल्हन को मायके वापस छोड़ गया और एकक लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल की मांग कर दी.

सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई शादी

कन्नौज के सदर कोतवाली के पंचम पुरवा गांव में रहने वाली शीतला देवी की शादी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई थी. उसकी शादी ठठिया थाना क्षेत्र के मुचुआपुर उमरन निवासी देवेंद्र से हुई थी. परिवार की सहमति से देवेंद्र और शीतला ने शादी की. उनकी शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई. हालांकि शादी के चार दिन बाद ही देवेंद्र उसे मायके छोड़ गया.

देवेंद्र ने रखी ये शर्त

देवेंद्र ने कहा कि वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई शादी से संतुष्ट नहीं है. उसने कहा कि वो दोबारा बारात लेकर आएगा. हालांकि उसने शर्त रखी कि वो दुल्हन को तभी वापस विदा कराकर लेकर जाएगा, जब उसे शादी में एक लाख की नकदी और मोटरसाइकिल दी जाएगी. हालांकि शीतला देवी ने आर्थिक तंगी की बात कहकर गरीबी का हवाला दिया और कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे दूल्हा पक्ष की इस मांग को पूरा कर सकें.

कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

दूल्हा दुल्हन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और अपनी मांग पर अड़ा रहा. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई. पीड़िता का कहना है कि उसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई. फिर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस टीम से भी गुहार लगाई. कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कड़े आदेश दिए. इसके बाद सदर कोतवाली पुलिस ने शीतला देवी की तहरीर के आधार पर आरोपी देवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया. साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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