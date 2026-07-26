Home > उत्तर प्रदेश > सुहागरात बनी काल! दुल्हन के पास लेटा दूल्हा, मिनटों में चली गई जान; आखिर क्या है माजरा ?

सुहागरात बनी काल! दुल्हन के पास लेटा दूल्हा, मिनटों में चली गई जान; आखिर क्या है माजरा ?

Snake Bite Groom Death: बदायूँ ज़िले के उघैती पुलिस स्टेशन इलाके के से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां खुशियों के बीच अचानक मातम छा गया. बता दें कि बब्लू मौर्य, जिनकी शादी बुधवार को हुई थी और जो बड़ी धूमधाम से अपनी दुल्हन को घर लाए थे.

By: Heena Khan | Published: July 26, 2026 12:23:52 PM IST

suhagrat crime
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Snake Bite Groom Death: बदायूँ ज़िले के उघैती पुलिस स्टेशन इलाके के से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां खुशियों के बीच अचानक मातम छा गया. बता दें कि बब्लू मौर्य, जिनकी शादी बुधवार को हुई थी और जो बड़ी धूमधाम से अपनी दुल्हन को घर लाए थे, शादी की पहली ही रात साँप के काटने से मर गए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस घर में सुबह तक शादी के मंगल गीत गूँज रहे थे, वहाँ अचानक मातम छा गया और दुल्हन ने दुख में अपनी चूड़ियाँ तोड़ दीं.

जहरीले सांप ने ले ली जान 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियोनई गाँव के रहने वाले बब्लू मौर्य की बारात गुन्नौर पुलिस स्टेशन इलाके के लौहारपुरा गाँव गई थी. गुरुवार दोपहर को परिवार दुल्हन रश्मि के साथ लौटा और दिन नई बहू के स्वागत की रस्मों और जश्न में बीता. परंपरा के अनुसार, नए जोड़े के सोने के लिए कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाया गया था. रात के समय, एक ज़हरीले साँप ने बब्लू की गर्दन पर काट लिया. सुबह जब उनकी हालत बिगड़ी तो परिवार वालों में हड़कंप मच गया. वे उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. बताया गया कि साँप ने दूल्हे की गर्दन पर काटा था.

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सपेरे के पास ले गया परिवार 

बता दें कि डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भी परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी. वे पहले उन्हें सहसवान के एक प्राइवेट अस्पताल और फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उनकी मौत की पुष्टि की. परिवार ने डॉक्टरों की बात मानने या पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. उनके फिर से जीवित होने की उम्मीद में, वे शव को तांत्रिकों और सपेरों के पास ले गए और शाम तक पारंपरिक रस्मों और मंत्र-जाप का सहारा लेते रहे.

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Tags: SuhagratUP News
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