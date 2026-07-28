Home > उत्तर प्रदेश > गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?

गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?

Uttar Pradesh News:  किसी भी सरकार की पॉलिसी और इरादों की असली कीमत उसके जमीनी नतीजों से पता चलती है. उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, गोरक्षा की रणनीति अब सिर्फ़ धार्मिक या सामाजिक ज़िम्मेदारी तक सीमित नहीं रही; यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, ग्रीन एनर्जी और स्थानीय रोज़गार के लिए एक मज़बूत नींव बनकर उभरी है.

By: Shristi S | Published: July 28, 2026 12:01:43 AM IST

गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल
गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल


Yogi Government Rural Development: किसी भी सरकार की पॉलिसी और इरादों की असली कीमत उसके जमीनी नतीजों से पता चलती है. उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, गोरक्षा की रणनीति अब सिर्फ़ धार्मिक या सामाजिक ज़िम्मेदारी तक सीमित नहीं रही; यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, ग्रीन एनर्जी और स्थानीय रोज़गार के लिए एक मज़बूत नींव बनकर उभरी है.

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा पशु-उत्पादक राज्य है. पहले, आवारा पशु और उससे होने वाला फ़सल का नुकसान गांवों के लिए एक गंभीर चुनौती थी. लेकिन, पॉलिसी को सही इरादों के साथ जोड़कर, राज्य सरकार ने इसे एक मौके में बदल दिया. 7,500 से ज़्यादा गौशालाओं में 1.2 मिलियन से ज़्यादा पशुओं की रक्षा करके, उत्तर प्रदेश ने देश के सबसे बड़े गोरक्षा अभियान की नींव रखी. हर पशु के लिए रोज़ाना मिलने वाली पोषण मदद को 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 1.14 लाख से ज़्यादा पशु मालिकों के खातों में ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे भेजना एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट का सार दिखाता है.

You Might Be Interested In

गाय के गोबर को ग्रीन एनर्जी में बदलने की दिशा में बड़ा कदम

लेकिन इस मॉडल की असली खूबसूरती इसके इकोनॉमिक साइकिल में है. गायों के शेल्टर को सिर्फ़ कंजर्वेशन सेंटर मानने के बजाय, उन्हें ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप के सेंटर में बदला जा रहा है. गाय के गोबर और गोमूत्र से गोबर, वर्मीकम्पोस्ट, गाय का पेंट, अगरबत्ती, पंचगव्य और जीवामृत जैसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं. महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप की एक्टिव हिस्सेदारी ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाया है.

इसके अलावा, राज्य गाय के गोबर को ग्रीन एनर्जी में बदलने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है. फिक्स्ड और पोर्टेबल बायोगैस प्लांट की योजना और IIT दिल्ली के साथ मिलकर युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग देने की पहल से गांवों में नए लोकल रोज़गार के मौके बनेंगे. गंगा बेसिन के ज़िलों से बुंदेलखंड तक नेचुरल फार्मिंग का विस्तार केमिकल फर्टिलाइज़र पर निर्भरता कम कर रहा है, खेती की लागत कम कर रहा है और मिट्टी की सेहत में सुधार कर रहा है.

दूसरे राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन यूपी का मॉडल

आज, उत्तर प्रदेश का गाय पर आधारित मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है. गुजरात, हरियाणा और केरल समेत 15 राज्यों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से गौशाला मैनेजमेंट सीख रहे हैं, जबकि राज्य के पंचगव्य और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, जो US और यूरोपियन देशों तक पहुंच रही है. 

आसान शब्दों में कहें तो, उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि दूर की सोच के साथ, परंपरा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल गांवों की खुशहाली का एक नया इतिहास बना सकता है. गौ रक्षा का यह UP मॉडल अब सिर्फ पशुपालन की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की राह पर आत्मनिर्भर गांवों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है.

Tags: uttar pradeshyogi adityanath
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

बड़े पर्दे से सीधे चुनावी मैदान में उतरीं ये 10...

July 27, 2026
गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?
गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?
गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?
गोबर से ग्रीन एनर्जी, गौशालाओं से रोजगार… योगी सरकार का बहुआयामी विकास मॉडल कैसे बना देशभर में मिसाल?