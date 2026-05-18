UP Crime: यूपी के सबसे हाईटेक शहर में दहेज बना दरिंदा, छत से कूदी दुल्हन; मचा हड़कंप

Greater Noida Woman Suicide Case: ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-III इलाके में एक 24 साल की महिला ने कथित तौर पर अपने घर की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया. उसके परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतका दीपिका बादलपुर थाना इलाके के कुड़ी खेरा गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी करीब डेढ़ साल पहले जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक से हुई थी.

छत से कूद गई महिला

पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार रात की है जब दीपिका कथित तौर पर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज से जुड़ी परेशान करने से परेशान होकर अपने घर की छत से कूद गई. उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद, इकोटेक-III थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

FIR दर्ज

महिला के पिता की शिकायत के आधार पर दहेज के लिए परेशान करने और उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा कि आरोपी ऋतिक और ससुर मनोज को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

कानूनी कार्यवाही जारी

अधिकारियों ने कहा कि आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है और मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है. पुलिस परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज कर रही है और पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित सबूत इकट्ठा कर रही है. नोएडा की एक और महिला ने आत्महत्या कर ली इस सप्ताह की शुरुआत में भोपाल में एक 33 वर्षीय महिला मृत पाई गई.

पुलिस ने महिला के पति, एक वकील, और उसकी मां, एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. पीटीआई के मुताबिक, मृतका, नोएडा की रहने वाली त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने वैवाहिक घर पर लटकी हुई पाई गई थी. एम्स भोपाल में किए गए पोस्टमार्टम में कहा गया है कि उसकी मौत फांसी लगाने से हुई, साथ ही कथित तौर पर अतिरिक्त निष्कर्षों का भी संकेत दिया गया है जिसने परिवार के संदेह को बढ़ा दिया है.