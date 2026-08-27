Home > उत्तर प्रदेश > ‘मैं तुमसे जूते साफ करवाऊंगी…’ ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में डिलीवरी बॉय को रोकने पर भड़की महिला, गार्ड्स पर बरसाए थप्पड़ और जातिसूचक गालियां!

‘मैं तुमसे जूते साफ करवाऊंगी…’ ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में डिलीवरी बॉय को रोकने पर भड़की महिला, गार्ड्स पर बरसाए थप्पड़ और जातिसूचक गालियां!

ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में डिलीवरी बॉय को रोके जाने पर महिला का गुस्सा गार्ड्स पर फूटा. उसने बदतमीजी, हाथापाई और जातिसूचक गालियां देते हुए अपनी अमीरी का रोब झाड़ा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 27, 2026 6:22:59 PM IST

‘मैं तुमसे जूते साफ करवाऊंगी…’ ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में डिलीवरी बॉय को रोकने पर भड़की महिला, गार्ड्स पर बरसाए थप्पड़ और जातिसूचक गालियां!


ग्रेटर नोएडा की एक हाई-प्रोफाइल सोसाइटी से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ‘आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स’ सोसाइटी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑनलाइन फूड डिलीवरी ब्वॉय को रोके जाने पर अपना आपा खो बैठती है. महिला गार्ड्स पर भड़क जाती है, उन्हें गालियां देती है और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी अमीरी का रोब झाड़ती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वह महिला कानून और इंसानियत को ताक पर रखकर सुरक्षाकर्मियों को धमका रही है और कहती है कि ‘जूता साफ कराऊंगी.’ इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और हर कोई महिला के इस अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला-

डिलीवरी बॉय को रोकने पर छिड़ा घमासान

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरी घटना बुधवार रात की है, जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी में एक फूड डिलीवरी ब्वॉय ऑर्डर लेकर पहुंचा. सोसाइटी के नियमों के मुताबिक जब सुरक्षा गार्ड्स ने गेट पर डिलीवरी ब्वॉय को रोककर उसकी वेरिफिकेशन करना चाहा, तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाली महिला को यह बात नागवार गुजरी. खाने के आने में हुई मामूली देरी से वह इतनी भड़क गई कि सीधे सोसाइटी के गेट पर पहुंच गई और वहां मौजूद गार्ड्स के साथ जमकर हंगामा करने लगी.

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गार्ड्स के साथ हाथापाई और अभद्रता के आरोप

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह महिला गुस्से में किस हद तक उतर आई थी. वह ना सिर्फ गार्ड्स पर चीखती-चिल्लाती नजर आ रही है, बल्कि कुर्सी पर बैठे एक गार्ड की तरफ पैर से हमला करने की कोशिश भी करती है. इसके अलावा, वह एक दूसरे गार्ड को थप्पड़ या हाथ से मारने का प्रयास करती हुई भी दिखाई देती है. महिला का यह आक्रामक रूप देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि आखिर कोई इतनी सी बात पर इतना कैसे भड़क सकता है.

‘जूता साफ कराऊंगी’ और जातिसूचक गालियां

विवाद के दौरान महिला ने अपनी अकड़ दिखाते हुए सुरक्षाकर्मियों की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया और उन्हें बुरी तरह जलील किया. वीडियो में उसे यह कहते हुए साफ सुना जा सकता है, ‘तुम मेरी तुलना में कुछ नहीं हो, मैं तुमसे अपने जूते साफ करवाऊंगी.’ इतना ही नहीं, उसने गुस्से में हद पार करते हुए गार्ड्स को जातिसूचक गालियां दीं और कहा, ‘गरीबों की औलाद… जेब में दो रोटी नहीं है…’ उसने पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दी और अहंकार में कहा, ‘बुला, किसको बुलाएगा?’, और दावा किया कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा और पुलिस की जांच

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पैसे और रसूख के नशे में चूर ऐसे लोग गरीबों और मेहनतकश लोगों की इज्जत करना नहीं जानते और इन्हें कानून का कोई डर नहीं होता. वहीं दूसरी ओर, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बिसरख पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे वीडियो की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में डिलीवरी ब्वॉय को रोका गया था और इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई.

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Tags: uttar pradesh news
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