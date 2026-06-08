ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जल्द जाम से मिलेगी राहत, मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी, यहां बनेंगे 5 स्टेशन

Greater Noida West Metro Project: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुबह-शाम के दौरान के दौरान लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है. उस इलाके के आसपास मेट्रो की सुविधा भी नहीं है. ऐसे में लोगों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी ऑटो या दूसरे वाहनों का सहारा लेना पड़ता है. लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों की तरफ से मेट्रो सुविधा की मांग की जा रही है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को PIB (पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड) में भेजा जा चुका है. जल्द ही इस योजना को PIB से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, जो मील का पत्थर साबित होगा.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के लिए पीआईबी की बैठक होनी है, जिसमें नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. इस कॉरिडोर के बनने से जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नया लिंक मिल जाएगा. इस बैठक के बाद प्रोजेक्ट पर काम तेज होने की उम्मीद है. इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद लाखों लोगों को इससे फायदा होगा.

कितनी लगेगी लागत?

पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में एनएमआरसी के एमडी भी शामिल होने वाले हैं. इस बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल सकती है. पीआईबी की मंजूरी के बाद मंत्रालय स्तर पर प्रोजेक्ट की लागत और उपयोगिता पर मंजूरी दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 किसान चौक तक मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके लिए 900 करोड़ रुपये तक की लागत लगने का अनुमान है.

यहां बनेंगे 5 स्टेशन

मेट्रो अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 किसान चौक के बीच 5 स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें सेक्टर-61, 70, 122, 123 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 होंगे. ये रूट RRTS से अलग होगा. ये मेट्रो लाइन गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक होगा, जो प्रस्तावित RRTS से जोड़ा जाएगा.

बनाने में कितना लगेगा समय?

वहीं अगर इसे बनाने के समय के बारे में बात करें, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे बनाने में लगभग दो साल का समय लग सकता है. इसके बनने के बाद गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच और भी आसान कनेक्टिविटी मिल जाएगी.