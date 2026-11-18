Lakkha Banjara Dog Story: भारत में आस्था के कई ऐसे केंद्र हैं, जिनकी परंपराएं और उनसे जुड़ी कहानियां लोगों को हैरान करती हैं. कहीं पेड़ों की पूजा होती है तो कहीं पशुओं को देवताओं का प्रतीक मानकर सम्मान दिया जाता है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी एक ऐसा मंदिर है, जहां श्रद्धालु किसी देवी-देवता के साथ-साथ कुत्ते की समाधि और प्रतिमा के आगे सिर झुकाते हैं. मान्यता है कि यहां दर्शन करने और मंदिर परिसर के तालाब में स्नान करने से कुत्ते के काटने का असर खत्म हो जाता है. आखिर एक कुत्ते को लेकर लोगों की इतनी गहरी आस्था क्यों है? इसके पीछे करीब सवा सौ साल पुरानी एक दिलचस्प लोककथा जुड़ी है.

भैरव बाबा के मंदिर में कुत्ते की समाधि

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चिपियाना बुजुर्ग गांव में भैरव बाबा का मंदिर स्थित है. इसी मंदिर परिसर में एक कुत्ते की समाधि और प्रतिमा बनी हुई है, जो लंबे समय से स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है. यहां हर शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. लोग कुत्ते की प्रतिमा पर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं.

स्थानीय मान्यता के मुताबिक, कु्त्ते के काटने के बाद मंदिर परिसर में बने तालाब में स्नान करने से उसका असर कम हो जाता है. तालाब के अलावा मंदिर के बाहर एक हौदी भी बनाई गई है. जो लोग तालाब में स्नान नहीं करते, वे हौदी में नहाते हैं. हालांकि, यह केवल धार्मिक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

लक्खा बंजारे और उसके कुत्ते की कहानी

इस समाधि के पीछे लक्खा नाम के एक बंजारे से जुड़ी लोककथा प्रचलित है. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब 125 साल पहले लक्खा के पास एक वफादार कुत्ता था. उसने एक सेठ से कर्ज लिया था, लेकिन समय पर उसे चुका नहीं पाया. ऐसे में उसने अपना कुत्ता सेठ के पास गिरवी रख दिया. कुछ समय बाद सेठ के घर चोरी हो गई. शुरुआत में उसे लगा कि कुत्ते ने चोरों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाद में कुत्ता उसे उस जगह ले गया जहां चोरी का सामान छिपाया गया था. सामान मिलने पर सेठ ने कुत्ते को आजाद कर लक्खा के पास वापस भेज दिया.

पछतावे में बनवाई कुत्ते की समाधि

कहानी के मुताबिक, जब कुत्ता लक्खा के पास लौटा तो उसने गुस्से में यह समझ लिया कि कुत्ता सेठ के पास से भाग आया है. इसी गलतफहमी में उसने अपनेही कुत्ते को गोली मार दी. बाद में जब उसे पूरी घटना का सच पता चला तो उसे गहरा पछतावा हुआ. इसी पश्चाताप में उसने कुत्ते की समाधि बनवाई. समय के साथ वह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया.