ग्रेटर नोएडा में चले लात-घूंसे! गलत घर की घंटी बजाना डिलीवरी राइडर को पड़ा भारी: VIRAL VIDEO

Greater Noida Video: ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में देर रात खाने की डिलीवरी में हुई गलती एक हिंसक झड़प में बदल गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सोसाइटी के मेन गेट के पास दर्जनों लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, यह घटना ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 इलाके में निंबस सोसाइटी में हुई. झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक डिलीवरी राइडर ऑर्डर देने के लिए हाई-राइज़ बिल्डिंग में आया, लेकिन गलती से उसने गलत फ्लैट की घंटी बजा दी. फ्लैट में रहने वाले ने सोसाइटी के सिक्योरिटी स्टाफ को बताया, जिसके बाद मेन गेट पर राइडर और गार्ड्स के बीच बहस शुरू हो गई.
वीडियो हुआ वायरल
जो बात सिर्फ़ कहा-सुनी से शुरू हुई थी, वो जल्द ही मारपीट में बदल गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एंट्रेंस पर अफरा-तफरी दिख रही है, जिसमें कई लोग एक-दूसरे को मुक्के और लात मार रहे हैं, जबकि हाथापाई के दौरान लाठी और रॉड का भी इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि डिलीवरी राइडर के अपने साथियों को मौके पर बुलाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिससे टकराव और बढ़ गया. यह झड़प कुछ देर तक चली, जिससे निवासियों और राहगीरों में दहशत फैल गई. जैसे ही सार्वजनिक जगह पर हिंसा हुई, लोग दूर से इकट्ठा होते देखे गए.
A dispute that began over a minor delivery error escalated into violence at a residential society in #GreaterNoida, prompting police action after a video of the clash went viral on social media.
The incident took place at #NimbusSociety in the Beta-2 police station area of… https://t.co/XPftbaPduc pic.twitter.com/Q2I3hRUHH2
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 26, 2026
नोएडा पुलिस की प्रतिक्रिया
वीडियो का संज्ञान लेते हुए, नोएडा पुलिस ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत बीटा-2 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “संदर्भित घटना में, बीटा-2 पुलिस स्टेशन इलाके के एक डिलीवरी बॉय द्वारा डिलीवरी के मकसद से गलती से सोसाइटी के गलत फ्लैट की घंटी बजाने के कारण सोसाइटी के गार्डों के साथ हुए विवाद के संबंध में बीटा-2 पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. मारपीट में शामिल 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.”
4 Marriages in Islam: मुस्लिम मर्द क्यों कर सकते हैं 4 शादियां? जानें इसका इस्लामिक और समाजिक कारण