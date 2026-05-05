Home > उत्तर प्रदेश > Greater Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा में छात्रा से रैगिंग, यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने बाल खींच, थप्पड़ मारे और फिर…

Greater Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा में छात्रा से रैगिंग, यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने बाल खींच, थप्पड़ मारे और फिर…

Greater Noida Ragging Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ छात्राएं पीड़ित छात्रा को घेरकर बाल खींचने के साथ-साथ थप्पड़ मारती भी दिखाई दे रही हैं. फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है.

By: Hasnain Alam | Published: May 5, 2026 8:44:10 AM IST

ग्रेटर नोएडा रैगिंग वीडियो
ग्रेटर नोएडा रैगिंग वीडियो


Greater Noida Ragging Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो एक निजी यूनिवर्सिटी का है और रैगिंग से जुड़ा है. वीडियो में कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करती, उसके बाल खींचती और थप्पड़ मारती दिखाई दे रही हैं. आरोप है कि कुछ छात्राओं ने मिलकर एक छात्रा के साथ रैगिंग की. घटना का वीडियो सामने आने के बाद  विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस हरकत में आ गई है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ छात्राएं पीड़ित छात्रा को घेरकर उसके साथ बदसलूकी कर रही हैं. वीडियो में बाल खींचने और थप्पड़ मारने जैसी हरकतें भी दिखाई दे रही हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

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आंतरिक जांच समिति का गठन

यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि मामले में आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है. यह समिति वीडियो की सच्चाई और पूरी घटना की बारीकी से जांच करेगी. प्रबंधन ने बताया है कि कमेटी 4 से 5 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

पुलिस ने क्या कुछ बताया?

वहीं इस मामले पर दादरी के एसीपी प्रशाली गंगवार ने बताया कि वायरल वीडियो करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक न तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से और न ही पीड़ित छात्रा की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत पुलिस को नहीं मिली है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

साथ ही पुलिस का कहना है कि विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर दोषी छात्राओं के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया है कि रैगिंग जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Tags: greater noida newsUP News
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