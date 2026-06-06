बेटे ने मां पर चाकू से किया वार, फिर 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग; युवक की तड़प-तड़पकर चली गई जान

Greater Noida Suicide Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां बिसरख कोतवाली क्षेत्र की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में एक बेटे ने पहले अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद पांचवीं मंजिल के कूदकर अपनी जान दे डाली. दरअसल, पूरा मामला यह है कि टावर-1 के फ्लैट नंबर 1804 में रहने वाले सागर यादव (21) ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद वह पांचवीं मंजिल से कूद गया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सागर मूल रूप से पटवारी गांव का रहने वाला था. शुक्रवार रात को किसी बात को लेकर उसकी मां से बहस हो गई.

मां पर चाकू से किया हमला

मां-बेटे के बीच बहस होने के बाद बेटे ने सब्जी काटने वाले चाकू से उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें मामूली चोटें आईं. इसके बाद सागर फ्लैट से बाहर निकला, नीचे गया और पांचवीं मंजिल से कूद गया. सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम किया गया है. तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि मां को प्राथमिक उपचार किया गया. हालांकि, इस मामले में सबसे अच्छी बात यह रही कि मां को ज्यादा चोटें नहीं आई.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवक मानसिक तनाव से जूझ रहा था. शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक झगड़े के बाद आत्महत्या का लग रहा है. मामले को लेकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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