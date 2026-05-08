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बाप ने पार की हैवानियत की हद! रिश्तेदार को फंसाने के लिए बेटे की चढ़ाई बलि, मामला सुन रह जाएंगे दंग

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने प्रॉपर्टी के विवाद में रिश्तेदार को फंसाने के लिए अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया. हालांकि पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 8, 2026 5:04:30 PM IST

Greater Noida Father Killed Son Arrested
Greater Noida Father Killed Son Arrested


Greater Noida Father Killed Son: ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया. यहां एक 13 साल के बच्चे की लाश पास के ही एक तालाब में मिली है. पहले तो उसने लापता होने का मामला दर्ज कराया और फिर पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक पिता ने अपने ही 13 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने रिश्तेदारों को फंसाने की साजिश की थी. प्रॉपर्टी के लालच में उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी.

7 मई को हुआ था लापता

पूरे मामले की बात करें, तो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक 13 साल का बच्चा 7 मई को अचानक से लापता हो गया. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और फिर पुलिस को सूचना दी. शिकायत में बच्चे के पिता ने अपने रिश्तेदार पर शक जताते हुए कहा कि हो सकता है कि पारिवारिक दुश्मनी के कारण रिश्तेदारों ने बच्चे का अपहरण किया हो. पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी.

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पिता की बात पर हुआ संदेह

जांच के दौरान पुलिस को पिता की बताई हुई कहानी पर संदेह हुआ. पुलिस ने पिता द्वारा अपहरण कराए जाने के एंगल से भी जांच शुरू की. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इलाके में पूछताछ शुरू की. धीरे-धीरे जो बातें सामने आईं, पुलिस का शक पिता के प्रति गहराता रहा. आरोपी पिता लगातार मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा था. वो पुलिस को बार-बार अलग-अलग बयान देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था.

रिश्तेदार को फंसाने की कोशिश में था पिता

जांच के दौरान पुलिस को सिरसा गांव के तालाब से बच्चे का शव मिला. शव मिलने के बाद जांच और तेज हो गई. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बच्चे के पिता को हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक जांच में पता चला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसके कारण उसने बेटे की हत्या कर दी और रिश्तेदारों को फंसाने की कोशिश की.

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