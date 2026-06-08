खाना खाकर सोए मां-बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, मासूमों ने तोड़ा दम; जिंदगी की जंग लड़ रही महिला

Greater Noida Mysterious Death Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे के शांति नगर इलाके में रविवार रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया. तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया; दुख की बात है कि इलाज के दौरान सोमवार को यानी आज आठ साल की बच्ची और पांच साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, परिवार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही उन्होंने किसी पर शक जताया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर परिवार में मां और बच्चों की अचानक तबीयत खराब होने का क्या कारण है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शांति नगर की रहने वाली रूबी (35) रविवार रात घर पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खाना खाने के बाद अपनी आठ साल की बेटी दीपांशी और छह साल के बेटे प्रिंस के साथ सोने चली गई थीं. देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार के सदस्य उन्हें तुरंत ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई.

सोमवार को इलाज के दौरान दीपांशी और प्रिंस की मौत हो गई. वहीं, रूबी गंभीर हालत में ICU में भर्ती हैं. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है और रिश्तेदार बच्चों की मौत से गहरे दुख में हैं.

क्या है हादसे की वजह?

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. शुरुआती जांच में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने जहरीले पदार्थ, फ़ूड पॉइजनिंग या किसी साजिश के बारे में कोई शक नहीं जताया है. परिवार के अन्य सदस्यों ने भी वही खाना खाया था जो उन तीनों ने खाया था.

पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है. बताया जा रहा है कि महिला हाल ही में सर्जरी के बाद अस्पताल से लौटी थी और बच्चे भी वहीं उसके साथ रह रहे थे.