Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: मुंह और छाती पर काटा! रात में घर में सो रही थी बुजुर्ग महिला, दीवार कूदकर घुसा शख्स, जबरन शारीरिक संबंध बनाने…

UP Crime: मुंह और छाती पर काटा! रात में घर में सो रही थी बुजुर्ग महिला, दीवार कूदकर घुसा शख्स, जबरन शारीरिक संबंध बनाने…

Greater Noida Crime: बताया जा रहा है कि महिला का बेटा और बहू अपने ससुराल गए हुए थे. इस बीच रात में पड़ोस में रहने वाला 60 साल का आरोपी दीवार कूदकर घर में घुस गया और महिला से संबंध बनाने की कोशिश की.

By: Hasnain Alam | Published: May 30, 2026 6:31:25 PM IST

ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश
ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. पूरा मामला थाना जारचा क्षेत्र का है, जहां रात में घर में अकेली सो रही 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने रेप करने की कोशिश की. महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने में विफल होने के बाद आरोपी ने मुंह और छाती पर काट लिया.

इतना ही नहीं आरोपी ने महिला को जान से मारने की भी धमकी दी और फरार हो गया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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बेटा और बहू गए हुए थे अपने ससुराल

बताया जा रहा है कि महिला का बेटा और बहू अपने ससुराल गए हुए थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 60 साल का आरोपी गजे सिंह रात करीब 1 बजे दीवार कूदकर घर में घुस गया. आरोपी शराब के नशे में था और उसने बुजुर्ग महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया.

महिला ने आरोपी का कड़ा विरोध किया. विरोध करने पर आरोपी ने महिला के मुंह पर काट लिया. उसने महिला के मुंह पर घूंसा भी मारा, जिससे उसका एक दांत टूट गया. शोर सुनकर पड़ोस के लोग जैसे ही मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी धमकी देकर वहां से फरार हो गया.

महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना की जानकारी बुजुर्ग महिला के बेटे को दी गई, जिसके बाद वह तुरंत घर पहुंचा. महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई.

पुलिस ने बताया कि परिवार की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Tags: crime newsgreater noida newsUP News
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