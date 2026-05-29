UP Crime: कार में गर्लफ्रेंड के साथ था युवक, फंस गई थी… देखकर पुलिसवालों के उड़े होश, ‘मेरी गाड़ी पानी में डूब गई’ का आया था कॉल

UP Greater Noida Crime: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दनकौर थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एक ऐसा कॉल आया, जिससे पुलिसकर्मी भी परेशान हो उठे. इसके बाद आनन-फानन में पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर जो सच सामने आया, उसने चौंका दिया.

दरअसल, एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कहा कि ‘सर… मेरी कार पानी में डूब गई है, जल्दी बचा लो वरना जान चली जाएगी’. इस कॉल के बाद पुलिस की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची. वहां पहुंचकर देखा तो पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए. युवक की कार पानी में नहीं, बल्कि सिर्फ कीचड़ में फंसी थी.

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

साथ ही कॉल करने वाला युवक शराब के नशे में धुत मिला. इसके बाद पुलिस ने डूबती कार वाले इस ड्रामे का पर्दाफाश करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा निवासी शिव कुमार बृहस्पतिवार को अपनी किसी महिल मित्र के साथ घूमने निकला था. दोनों मंझावली पुल की तरफ गए थे और रास्ते में कीचड़ में उनकी कार फंस गई.

पुलिस ने बताया कि शराब ने नशे में युवक ने अपनी कार निकलवाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उसकी कार गहरे पानी में फंस गई है. अगर जल्दी मदद न मिली तो उनकी जान भी जा सकती है.

महिला मित्र के साथ बैठा था युवक

कंट्रोल रूम पर यह सूचना दिए जाने पर पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई. कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार कीचड़ में फंसी हुई थी और युवक कार के अंदर अपनी महिला मित्र के साथ बैठा हुआ था.

उसने अपनी कार को कीचड़ से बाहर निकलवाने के लिए झूठी सूचना दी थी. जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ झूठी सूचना देने और शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है. आगे की कार्रवाई जारी है.