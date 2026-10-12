Home > उत्तर प्रदेश > डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला

डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला

GIMS Hospital: ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है. जूनियर डाक्टर्स हंगामा कर रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 12, 2026 1:56:30 PM IST

डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा
डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा


ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है. नर्स पर जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट कराने का आरोप है. इसके विरोध में डॉक्टर सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसलिए वह हड़ताल कर रहे हैं. 

एसीपी का किया घेराव

जिम्स हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों का हंगामा चल रहा है. डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच मारपीट के मामले में कार्रवाई को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने नारेबाजी की. मौके पर पहुंचे एसीपी का भी डॉक्टरों ने किया घेराव.

You Might Be Interested In

क्या हैं डॉक्टरों की मांगें?

जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे. उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में भी डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं हैं.  सभी डॉक्टर्स एकजुट हो गए हैं और हड़ताल पर बैठे है.

क्या है पूरा मामला?

बीते शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को नर्स नीतू चपराना ने बाहर से दो-तीन लोगों को बुलवाकर जूनियर डॉक्टर राहुल के साथ मारपीट करवा दी थी. उसी के विरोध में और अस्पताल प्रबंधन की ओर मामला दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर सभी जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल परिसर के मरीजों के वेटिंग एरिया में हड़ताल शुरू कर दी गई.

यह खबर भी पढ़ें: वो हसीना, जिसकी चुलबुली हंसी और दिलकश अदाओं पर फिदा थे लोग; पहली फिल्म से बनीं सुपरस्टार, फिर अचानक हो गईं गायब, जानिए कौन है…

यह खबर भी पढ़ें: Surat Migrant Workers: सूरत से क्यों पलायन कर रहे यूपी-बिहार के मजदूर? रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, जानिए पूरा मामला

यह खबर भी पढ़ें: बच्चियों संग करता था कुकर्म! लोगों ने दरिंदे का मुंह काला कर सड़कों पर घुमाया; वीडियो वायरल

Tags: GIMS HospitalGreater Noida GIMSJunior Doctors Protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026

सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की 5 बेस्ट फिल्में

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

October 11, 2026

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026
डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला
डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला
डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला
डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला
डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला