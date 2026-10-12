डॉक्टर-नर्स विवाद से जिम्स में हंगामा, कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने की नारेबाजी; जानें पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है. नर्स पर जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट कराने का आरोप है. इसके विरोध में डॉक्टर सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसलिए वह हड़ताल कर रहे हैं.

एसीपी का किया घेराव

जिम्स हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों का हंगामा चल रहा है. डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच मारपीट के मामले में कार्रवाई को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने नारेबाजी की. मौके पर पहुंचे एसीपी का भी डॉक्टरों ने किया घेराव.

यूपी: GIMS में एक रेजिडेंट डॉक्टर संग कथित तौर पर मारपीट। इसमें नर्सिंग स्टाफ़ भी शामिल था। RDA GIMS का आरोप अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। @Uppolice @dgpup @noidapolice @DCP_Noida @JagranNews https://t.co/i1DFHDyRNk — MUNISH KUMAR SHARMA (@001MUNISH) October 11, 2026

क्या हैं डॉक्टरों की मांगें?

जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे. उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में भी डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं हैं. सभी डॉक्टर्स एकजुट हो गए हैं और हड़ताल पर बैठे है.

क्या है पूरा मामला?

बीते शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को नर्स नीतू चपराना ने बाहर से दो-तीन लोगों को बुलवाकर जूनियर डॉक्टर राहुल के साथ मारपीट करवा दी थी. उसी के विरोध में और अस्पताल प्रबंधन की ओर मामला दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर सभी जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल परिसर के मरीजों के वेटिंग एरिया में हड़ताल शुरू कर दी गई.

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