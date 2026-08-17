Farmer Protest: ग्रेटर नोएडा में किसानों का फिर हल्लाबोल, 100 से ज्यादा हिरासत में, आखिर क्या है 10% प्लॉट का मामला?

Greater Noida Farmers Protest: ग्रेटर नोएडा में किसानों का आंदोलन सोमवार एक बार फिर तेज हो गया है. किसान संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण ओर कूच करने निकले. प्रदर्शनकारी अपना ‘हक लेकर रहेंगे’ और ’10 प्रतिशत प्लॉट लेकर रहेंगे’ जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया.

किसान नेताओं के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें करीब 32 महिलाएं भी शामिल हैं. आंदोलन को देखते हुए धरना स्थल और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

किसान क्यों कर रहे आंदोलन?

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसानों का यह आंदोलन मुख्य रूप से जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले अधिकारों और मुआवजे से जुड़ी मांगों को लेकर है. किसानों की प्रमुख मांगों में 10 प्रतिशत विकसित आबादी का प्लॉट देना भी शामिल है. उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं के लिए उनकी जमीन ली गई, लेकिन इसके बदले उन्हें उनके मुताबिक पर्याप्त लाभ और अधिकार नहीं मिले. वे चाहते हैं कि अधिग्रहित जमीन के बदले तय नियमों के अनुसार विकसित आबादी में हिस्सा दिया जाए.

किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में किसान सभा के दफ्तर से प्राधिकरण की ओर मार्च के लिए निकले थे. प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता डॉ. रुपेश वर्मा, इंद्र प्रधान और सोरन प्रधान ने किया. किसानों का कहना है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार और प्राधिकरण की ओर से समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी कारण 30 जुलाई से किसानों ने आंदोलन को फिर से तेज कर दिया.

हिरासत में लिए गए किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग

समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रा प्रधान ने कहा कि दमन से आंदोलन नहीं रुकेगा. डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि पुलिस किसानों का हौसला जबरदस्ती नहीं तोड़ सकती. जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता, संघर्ष जारी रहेगा. मोर्चा ने हिरासत में लिए गए किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की.