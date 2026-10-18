नूडल्स खाने से नहीं ऐसे गई पूरे परिवार की जान, मोबाइल में मिले वॉइस नोट से आया बड़ा ट्विस्ट; जीजा और बहन ने…

Greater Noida Family Death: ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया था. दरअसल, उस समय हर कोई नूडल्स खाने से डरने लगा था जब दावा किया जा रहा था कि ग्रेटर नोएडा में एक परिवार के नूडल्स खाने से मौत हो गई है. वहीं अब इस मामले को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलसदस हुआ है. दरअसल, पुलिस ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में शनिवार को एक परिवार के पांच सदस्य अपने घर पर मरे हुए पाए गए, जिनके बारे में शक है कि उन्होंने लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद के बीच सुसाइड किया है. शुरू में शक था कि मौतें पिछली रात परिवार के चाय और नूडल्स खाने के बाद फूड पॉइज़निंग से जुड़ी थीं.

नूडल्स नहीं ये थी मौत की वजह

हालांकि, पोस्टमॉर्टम जांच में पॉइज़निंग के लक्षण मिले हैं, और मौत का आखिरी कारण प्रिज़र्व्ड विसरा सैंपल के लैब टेस्ट के बाद पता चलेगा. इस मामले ने रविवार को एक और मोड़ ले लिया जब मरने वालों में से एक महेश ने एक वॉइस नोट छोड़ा, जिसमें उसने परिवार की हालत के लिए अपनी दो बहनों और एक जीजा को ज़िम्मेदार ठहराया. तीनों रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है, और महेश के जीजा की शिकायत के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने परेशान करने का आरोप लगाया है. महेश, उनकी पत्नी ललिता और उनके तीन बच्चे शनिवार को अपने घर के अंदर मरे हुए पाए गए. जांच करने वाले वॉइस नोट, परिवार के प्रॉपर्टी विवाद और मौतों के आस-पास के हालात की जांच कर रहे हैं.

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वॉइस नोट में दो बहनों और जीजा का नाम

पुलिस के मुताबिक, अपनी मौत से पहले अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए वॉइस नोट में, महेश ने अपनी दो बहनों और एक जीजा को परिवार की इस बुरी हालत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. यह रिकॉर्डिंग मौतों की जांच का एक अहम हिस्सा बन गई है. पुलिस ने बताया कि परिवार प्रॉपर्टी के झगड़े में फंसा हुआ था. महेश के जीजा की शिकायत में दोनों बहनों और उनके जीजा पर महेश और उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है. उनके खिलाफ आरोपों की जांच की जा रही है, और मौतों के हालात में उनका रोल अभी तक पता नहीं चला है.