Home > उत्तर प्रदेश > नूडल्स ने ले ली 5 लोगों की जान! पति-पत्नी और 3 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, जानिए पूरा मामला

नूडल्स ने ले ली 5 लोगों की जान! पति-पत्नी और 3 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, जानिए पूरा मामला

Greater Noida Case: ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां नूडल्स खाने की वजह से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. हालांकि, इस मामले की अभी पूरी जानकारी नहीं सामने आई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 17, 2026 12:08:04 PM IST

ग्रेटर नोएडा न्यूज
ग्रेटर नोएडा न्यूज


ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नगला श्रीपदम गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नूडल्स खाने के बाद कुछ देर बाद अचानक उनकी मौत हो गई.  इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आसपास के लोगों और मृतक महेश की मां ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने रात में नूडल्स खाए थे. इसके बाद परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई. इसी आधार पर कहा जा रहा है कि ये मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है. हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम और अन्य जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है. 

3 साल के बेटे की भी हुई मौत

मृतकों की पहचान महेश (37) पुत्र कृष्ण, उसकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू (11), बेटी मिष्टी (7) और तीन वर्षीय बेटे साक्षात के रूप में हुई है. सभी नगला श्री पदम गांव के रहने वाले थे. 

फूड सेफ्टी विभाग कर रही जांच

घटना की जांच के लिए फूड सेफ्टी विभाग और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीमों ने खाद्य पदार्थों के नमूने और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस के मुताबिक, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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Tags: Greater Noida CaseGreater Noida Family Deathgreater noida news
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