Greater Noida Encounter: 6 साल की बच्ची संग बर्बरता करने वाले राक्षस का हुआ ये अंजाम! यूपी पुलिस ने बिना देरी किए कर डाला एनकाउंटर

Greater Noida Encounter: ग्रेटर नोएडा से हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसे जानकर हर कोई दहशत में आ गया था. दरअसल, यहां एक 6 साल की बच्ची की लाश एक बोरे में मिली थी. वहीं पुलिस ने शनिवार को बताया कि ग्रेटर नोएडा में छह साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया. बच्ची 28 अगस्त को हल्दोनी गांव स्थित अपने घर से लापता हो गई थी. बाद में, CCTV फुटेज की मदद से संदिग्ध का पता चलने पर उसकी लाश एक बोरी में भरी हुई मिली. यह एनकाउंटर इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन इलाके के टिड्डी पार्क में हुआ. बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप और हत्या की गई, जबकि पुलिस इस आरोप की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है.

घर से लापता हुई बच्ची

यह घटना तब सामने आई जब बच्ची के परिवार ने शुक्रवार, 28 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई कि वह बिना किसी को बताए घर से चली गई थी. पुलिस ने FIR दर्ज की और तलाशी अभियान शुरू किया. टीमों ने इलाके में और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्ची कहां गई थी. फुटेज से अहम सुराग मिले और पुलिस एक संदिग्ध की पहचान कर पाई. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद बच्ची की लाश बरामद हुई.

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CCTV में बच्ची को ले जाते हुए देखा गया

मौजूद CCTV फुटेज के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया और बाद में उसे बोरी में भरकर खेत की ओर ले जाते हुए देखा गया. पुलिस और फोरेंसिक टीमें बच्ची की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही हैं. उसके लापता होने और हत्या की जांच के हिस्से के तौर पर फुटेज की भी जांच की जा रही है. बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों का एक पैनल जांच कर रहा है और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है. उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह और जांच से जुड़ी अन्य अहम जानकारियां मिलेंगी.पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए.

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