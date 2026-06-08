ग्रेटर नोएडा के लोगों को मिलेगी राहत, 10 जून से ग्रेनो अथॉरिटी की इलेक्ट्रिक बसें भरेंगी रफ्तार, देखें डिटेल्स

Greater Noida West Electric Bus: ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है. शहर में 10 जून से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है. पहले चरण में 12 एयर कंडीशंड (एसी) इलेक्ट्रिक बसों को अलग-अलग रूटों पर चलाया जाएगा. इस नई सुविधा से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को फायदा मिलेगा. बता दें कि ग्रेटर नोएडा तेजी से विकसित हो रहा शहर है लेकिन यहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं अभी भी सीमित हैं. मेट्रो सेवा केवल कुछ इलाकों तक ही उपलब्ध है. ऐसे में लोगों को ऑफिस, फैक्ट्री, कॉलेज और अन्य जगहों तक पहुंचने के लिए निजी वाहन, ऑटो या कैब का सहारा लेना पड़ता है. ऐसे में अगर सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाती हैं, तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है.

किन रूटों पर चलेंगी बसें?

पहले रूट के तहत ग्रेटर नोएडा वेस्ट से चार मूर्ति चौक, सूरजपुर और पाई-1 होते हुए नॉलेज पार्क तक जाएगी.

दूसरे रूट में बस ग्रेटर नोएडा वेस्ट से शुरू होकर चार मूर्ति चौक, 130 मीटर रोड होते हुए तिलपता तक जाएगी.

तीसरे रूट के तहत 130 मीटर रोड, मकौड़ा रोटरी, एलजी चौक, नॉलेज पार्क, सेक्टर पी-7 होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी.

चौथ रूट के तहत इलेक्ट्रिक बस ईकोटेक-16 से शुरू होकर तिलपता, स्वर्णनगरी, ओमीक्रॉन और जीबीयू होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी.

कितना होगा इलेक्ट्रिक बस का किराया?

इन एसी इलेक्ट्रिक बसों के किराए की बात करें, तो इसका शुरुआती किराया लगभग 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये तक हो सकता है. हालांकि अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

लंबे समय से उठ रही थी मांग

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि उद्योग संगठनों द्वारा लंबे समय से सार्वजनिक बस सेवा की मांग की जा रही थी.उनका कहना है कि ईकोटेक-1, ईकोटेक-1 एक्सटेंशन और ईकोटेक-3 जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों कर्मचारी काम करते हैं. अगर बस सेवा इन इलाकों तक पहुंचेगी तो कर्मचारियों को काफी सुविधा मिलेगी.

बस डिपो को किया जा रहा तैयार

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सेक्टर-90 स्थित बस डिपो को आधुनिक बनाया जा रहा है. इसके लिए करीब 8.26 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि संचालन में कोई परेशानी न हो.

क्या होगा फायदा?

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा शुरू होने से सस्ती और आरामदायक यात्रा मिलेगी. साथ ही जो लोग अभी हर काम के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहते हैं निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी. साथ ही ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी. छात्र और कर्मचारी आसानी से अपने काम पर पहुंच सकेंगे. इस सुविधा के जरिए नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचना भी आसान होगा.