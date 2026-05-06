नाली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़! LLB छात्र को ताबड़तोड़ मारी 3 गोलियां, CCTV में कैद वारदात; पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Greater Noida Firing Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली इलाके में स्थित साकीपुर गांव में मंगलवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान साजन भाटी के रूप में हुई है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे का मकसद पड़ोसी के साथ नाली को लेकर हुआ विवाद था. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार रात साजन भाटी, जो कि LLB का छात्र था, पर उस समय हमला किया गया जब वह अपने घर के पास था. हमलावरों ने उस पर लगातार तीन गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक साजन भाटी का अपने पड़ोसी के साथ नाली को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी मुद्दे पर तीन दिन पहले भी विवाद हुआ था.

मंगलवार रात घर के सामने नाली से निकाले गए कचरे को जलाने को लेकर फिर से कहासुनी हो गई; देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और हिंसक रूप ले लिया. मृतक के परिजनों ने हत्या का सीधा आरोप पड़ोसी युवक पर लगाया है. उनका आरोप है कि उसी ने गोली मारकर साजन भाटी की हत्या की है. पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बाद में मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान मंगेश उर्फ ​​टिल्लू (कालू का बेटा) के रूप में हुई है.

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस के अनुसार, परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर सूरजपुर थाने में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गईं. जब सूरजपुर पुलिस मोसर बेयर गोलचक्कर के पास नियमित जांच कर रही थी, तो उन्होंने विपरीत दिशा से आ रही एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की. जवाब में, कार में सवार लोगों ने अचानक अपनी गाड़ी मोड़ दी और रेलवे लाइन के समानांतर चल रहे एक कच्चे रास्ते से होते हुए पास के जंगल की ओर भाग निकले.

जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, तो कार के अंदर बैठे बदमाशों ने बाहर निकलकर पुलिसकर्मियों पर गोलियां चला दीं. पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई के दौरान, कार में सवार एक बदमाश घायल हो गया. उसकी पहचान मंगेश उर्फ ​​टिल्लू के रूप में हुई है, जो 31 वर्षीय युवक है और साकिपुर गांव (सूरजपुर थाना क्षेत्र) के निवासी कालू राम का बेटा है. उसके कब्ज़े से एक अवैध पिस्तौल, दो ज़िंदा कारतूस, दो खाली कारतूस और एक कार बरामद की गई है. आरोपी के साथी मौके से फरार हो गए और फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है.