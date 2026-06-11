टोल प्लाजा पर दबंगों का ‘हूटर’ वाला तांडव: बैरियर तोड़कर निकालीं दर्जनों गाड़ियां, टैक्स मांगने पर ईंट-पत्थरों से कर्मचारी को किया अधमरा! CCTV फुटेज वायरल

बुधवार की देर रात को ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा पर दबंगों के हंगाने ने पूरे टोल सिस्टम की धज्जियां उड़ा दीं. एक कतार में आ रहे कार सवार दबंगों के झुंड ने पहले बूम बैरियर तोड़ा. फिर एक-एक करके तेज हूटर बजाते हुए दर्जनों गाड़ियां बिना टोल चुकाए फरार हो गईं. जह टोल प्लाजा पर उपस्थित कर्मचारियों ने गाड़ियों को रोकने कोशिश की तो कर्मचारियों से मारपीट की गई जिसमें एक के घायल होने की सूचना है. यह पूरी घटना प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

हूटर बजाते हुए निकला काफिला

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यह घटना रात करीब 7:45 बजे की है जहां एक बिजी टोल प्लाजा पर हूटर बजाती हुई गाड़ियों का एक काफिला टोल प्लाजा पहुंचता है. नियम के मुताबिक जब टोल कर्मी वाहन रोकने जाते हैं तो कार सवार दबंग एक-एक करके फुल वॉल्यूम में हूटर और कार का हॉर्न बजाने लगते हैं. जब टोल कर्मी बैरियर खोलने के लिए टैक्स भरने को कहते हैं तो कार सवार दबंग बूम बैरियर को जबरन तोड़कर वहां से निकलने लगते हैं.

कर्मचारियों से मारपीट

दबंगों की मनमानी यहीं पर नहीं रुकी, जब टोल कर्मचारी रोकने और टोल टैक्स अदा करने को कहने लगे तो कुछ युवक कार से बाहर आते हैं और कर्मचारियों से बहस करने लगते हैं. धीरे-धीरे विवाद बढ़ने लगता है और कार सवार दबंग टोल कर्मियों से मारपीट करने लगते हैं. जब टोल कर्मी अपनी जान बचाकर भागने लगे तो दबंगों ने करीब 1 किलोमीटर तक टोल कर्मी का पीछा भी किया.

ईंट-पत्थरों से हमले में घायल

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, दबंगों ने टोल कर्मी लोकमान सिंह को धक्का देकर गिराया और मारपीट करने के बाद जानलेलवा हमले पर उतर आए. उन्होंने टोल कर्मी पर ईंट-पत्थरों से भी वार किया, जिससे टोल कर्मी लोकमान सिंह को सिर में गहरी चोटें आईं. टोल कर्मी को लहूलुहान देख दबंग तुरंत घटनास्थल से फरार हो गए.

तलाश में जुटी पुलिस

इस घटना के बाद अधमरी हालत में टोल कर्मी लोकमान सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस पूरे मामले की जानकारी टोल मैनेजर ने पुलिस की दी और सीसीटीवी फुटेज सौंपकर एफआईआर दर्ज कराई. इसी तर्ज पर पुलिस ने एक आरोपी और उसकी कार को जब्त कर लिया है. आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है और दूसरे दबंगों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश डाल रही है.

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