Home > उत्तर प्रदेश > Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान

Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान

Greater Noida Murder: ग्रेटर नोएडा में कुलेसरा निवासी 40 वर्षीय पवन शर्मा की उसके पड़ोसी ललित शर्मा ने कथित तौर पर हत्या कर दी. दोनों के बीच तेज म्यूजिक और गाड़ी खड़ी करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

By: Shristi S | Published: October 17, 2026 10:21:37 PM IST

ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान
ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान


Greater Noida Pawan Sharma Murder: ग्रेटर नोएडा में पड़ोसियों के बीच होने वाला मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी. पुलिस के मुताबिक, कुलेसरा निवासी 40 वर्षीय पवन शर्मा की उसके पड़ोसी ललित शर्मा ने कथित तौर पर हत्या कर दी. दोनों के बीच तेज म्यूजिक और गाड़ी खड़ी करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस का कहना है कि इसी पुरानी रंजिश ने आखिरकार खूनी रूप ले लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, पवन शर्मा बुधवार शाम से लापता था. अगले दिन उनके परिवार वाले इकोटेक-3 थाने पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिवार ने पुलिस को बताया कि पवन ने उन्हें कहा था कि वह पड़ोसी ललित शर्मा के साथ बाहर जा रहे हैं. इसी वजह से परिवार को ललित पर शक हुआ. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ललित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान ललित ने पवन की हत्या करने की बात कबूल की और बताया कि शव को ग्रेटर नोएडा के लखनावली इलाके में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया गया.

You Might Be Interested In

शराब पीने के बाद दिया वारदात को अंजाम

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, दोनों ललित की SUV में बैठकर शराब पी रहे थे. आरोप है कि नशे में होने के बाद ललित ने उनका गला घोंट दिया. इसके बाद शव को एक खेत में फेंक दिया गया. पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच आगे बढ़ाई.

क्यों ली पवन की जान?

पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे कोई अचानक हुआ विवाद नहीं, बल्कि दोनों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी सामने आई है. ललित और पवन के बीच तेज म्यूजिक और पार्किंग को लेकर कई बार झगड़े हो चुके थे. इकोटेक-3 थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह के अनुसार, लंबे समय से चला आ रहा विवाद ही हत्या की मुख्य वजह नजर आ रहा है. बताया गया कि इस बात से नाराज रहता था कि पवन अपने घर के पास संकरी गली में गाड़ी पार्क करते थे. 

मामूली विवाद से हत्या तक पहुंची बात

रोज़मर्रा की छोटी-मोटी बातें जैसे पार्किंग की जगह और तेज़ म्यूज़िक अक्सर पड़ोसियों के बीच झगड़े की वजह बन जाते हैं. लेकिन, इस मामले में, पुलिस का कहना है कि लंबे समय से चल रहा झगड़ा और बढ़ती दुश्मनी मर्डर तक पहुंच गई. पुलिस ने ललित शर्मा के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 103 के तहत मर्डर का केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अभी घटना की जांच कर रही है.

Tags: crimeMurderuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026
Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान
Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान
Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान
Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान
Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान