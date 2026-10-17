Noida Crime: संकरी गली में गाड़ी करता था पार्क, तेज म्यूजिक बना विवाद! ग्रेटर नोएडा में पड़ोसी ने शराब पिलाकर ली पवन की जान

Greater Noida Pawan Sharma Murder: ग्रेटर नोएडा में पड़ोसियों के बीच होने वाला मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी. पुलिस के मुताबिक, कुलेसरा निवासी 40 वर्षीय पवन शर्मा की उसके पड़ोसी ललित शर्मा ने कथित तौर पर हत्या कर दी. दोनों के बीच तेज म्यूजिक और गाड़ी खड़ी करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस का कहना है कि इसी पुरानी रंजिश ने आखिरकार खूनी रूप ले लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, पवन शर्मा बुधवार शाम से लापता था. अगले दिन उनके परिवार वाले इकोटेक-3 थाने पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिवार ने पुलिस को बताया कि पवन ने उन्हें कहा था कि वह पड़ोसी ललित शर्मा के साथ बाहर जा रहे हैं. इसी वजह से परिवार को ललित पर शक हुआ. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ललित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान ललित ने पवन की हत्या करने की बात कबूल की और बताया कि शव को ग्रेटर नोएडा के लखनावली इलाके में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया गया.

शराब पीने के बाद दिया वारदात को अंजाम

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, दोनों ललित की SUV में बैठकर शराब पी रहे थे. आरोप है कि नशे में होने के बाद ललित ने उनका गला घोंट दिया. इसके बाद शव को एक खेत में फेंक दिया गया. पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच आगे बढ़ाई.

क्यों ली पवन की जान?

पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे कोई अचानक हुआ विवाद नहीं, बल्कि दोनों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी सामने आई है. ललित और पवन के बीच तेज म्यूजिक और पार्किंग को लेकर कई बार झगड़े हो चुके थे. इकोटेक-3 थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह के अनुसार, लंबे समय से चला आ रहा विवाद ही हत्या की मुख्य वजह नजर आ रहा है. बताया गया कि इस बात से नाराज रहता था कि पवन अपने घर के पास संकरी गली में गाड़ी पार्क करते थे.

मामूली विवाद से हत्या तक पहुंची बात

रोज़मर्रा की छोटी-मोटी बातें जैसे पार्किंग की जगह और तेज़ म्यूज़िक अक्सर पड़ोसियों के बीच झगड़े की वजह बन जाते हैं. लेकिन, इस मामले में, पुलिस का कहना है कि लंबे समय से चल रहा झगड़ा और बढ़ती दुश्मनी मर्डर तक पहुंच गई. पुलिस ने ललित शर्मा के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 103 के तहत मर्डर का केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अभी घटना की जांच कर रही है.