Greater Noida Crime: पहले की जमकर बहस फिर जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटा! ग्रेटर नोएडा में पुजारी को युवक ने क्यों मारा?

Greater Noida Priest Assault Case: मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले पुजारी को आखिर एक युवक ने जमीन पर गिराकर थप्पड़ क्यों मारने शुरू कर दिए? क्या पुजारी ने सच में गांव की एक महिला को बांझ और विधवा होने का श्राप दिया था, या फिर विवाद की वजह कुछ और थी? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक गांव में मंदिर के अंदर हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि महिला से जुड़ी एक बात को लेकर युवक इतना भड़क गया कि मंदिर पहुंचकर पुजारी के साथ मारपीट करने लगा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

महिला को श्राप देने का आरोप

यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली इलाके के शाहपुर निलौनी गांव का है. पुलिस के मुताबिक, मंदिर में पुजारी के साथ मारपीट की घटना रविवार 18 अक्तूबर 2026 को हुई थी. आरोप है कि गांव की एक महिला मंदिर गई थी, जहां पुजारी ने उसे बांझ और विधवा होने का श्राप दे दिया. महिला जब घर लौटी तो उसने परिजनों को इस बारे में बताया. महिला की बात सुनकर राजेश नाम का युवक कथित तौर पर गुस्से में आ गया. इसके बाद वह सीधे मंदिर पहुंचा और पुजारी से इस बारे में सवाल करने लगा.

बहस के बाद पुजारी को जमीन पर गिराकर पीटा

मंदिर पहुंचने के बाद राजेश और पुजारी के बीच पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने पुजारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक से बहस करता दिखाई देता है. इसके बाद वह उन्हें जमीन पर गिराकर थप्पड़ मारने लगता है. मौके पर मौजूद कुछ लोग बीच-बचाव करने पहुंचते हैं और पुजारी को बचाते हैं. हालांकि, महिला को श्रार देने के आरोप की स्वतंत्र तौर से पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह आरोप विवाद की वजह के तौर पर सामने आया है.

ग्रेटर नोएडा: पुजारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, श्राप देने के आरोप में पीटा! रबूपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो मंदिर के पुजारी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल आरोपी का आरोप- पुजारी ने घर की महिला को दिया था श्राप #GreaterNoida #ViralVideo #Rabupura #UttarPradesh #CrimeNews — PRIYA RANA (@priyarana3101) October 21, 2026

पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया. रबूपुरा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है. रबूपुरा थाने के इंचार्ज श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि मंदिर के पुजारी पर हमला करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की गई है.