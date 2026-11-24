Greater Noida Inspector Son Challan: नियम सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक कार का चालान काटने के बाद ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिसने पुलिस विभाग के भीतर ही सवाल खड़े कर दिए. मामला एक हुंडई क्रेटा कार से जुड़ा है, जिसकी आगे और पीछे की नंबर प्लेट सफेद कागज से ढकी हुई थीं. ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने नियमों का उल्लंघन देखकर कार का 30 हजार रुपये का चालान काट दिया. बाद में पता चला कि गाड़ी नॉलेज पार्क कोतवाली के इंस्पेक्टर विनोद कुमार के बेटे की है. इसके बाद मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बीच कहासुनी हो गई. घटना के बाद कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

नंबर प्लेट पर कागज देखकर कार रोकी

यह घटना 16 नवंबर की शाम सूरजपुर घंटा चौक पर हुई. उस समय हेड कांस्टेबल नकुल ट्रैफिक संभाल रहे थे. यामाहा चौराहे की तरफ से एक हुंडई क्रेटा आती दिखी. कार की आगे और पीछे की नंबर प्लेट पर सफेद कागज लगा था. यह देखकर कांस्टेबल ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया. पुलिस के मुताबिक, कार रुकने के बाद ड्राइवर को बाहर आने को कहा गया, लेकिन वह नहीं आया. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 30,000 रुपये का फाइन लगाया गया.

बेटे ने पिता को फोन किया

फाइन लगने से नाराज युवक ने अपने पिता इंस्पेक्टर विनोद कुमार को फोन किया. सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) टीम को भी बुलाया गया. हेड कांस्टेबल नकुल ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) और ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (TSI) को भी घटना की जानकारी दी. इस दौरान इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बीच कहासुनी हो गई. बाद में कॉन्स्टेबल को पूछताछ के लिए DCP ट्रैफिक ऑफिस बुलाया गया और सस्पेंड कर दिया गया.

कॉन्स्टेबल पर अफसरों से बदतमीजी करने का आरोप

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कॉन्स्टेबल नकुल का सीनियर अफसरों से बात करने का तरीका गलत था. इसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया कि चालान कटने के बाद उसके साथ बदतमीजी की गई और फिर उसे ऑफिस बुलाकर सस्पेंड कर दिया गया. इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने माना कि उनका बेटा कार ले गया था और उसका चालान काट दिया गया. हालांकि, उन्होंने कॉन्स्टेबल के साथ बदतमीजी के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार हैं और उनका बेटा हॉस्पिटल से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कार ले गया था.

ADCP जांच करेंगे

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें क्रेटा कार की आगे और पीछे की नंबर प्लेट पर सफेद कागज चिपका हुआ दिख रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति ड्राइवर के नंबर प्लेट ढककर गाड़ी चलाने पर सवाल उठाता हुआ सुनाई दे रहा है.

DCP ट्रैफिक सैयद अली अब्बास ने ADCP ट्रैफिक मनीषा सिंह को जांच सौंपी है. जांच में दोनों पार्टियों के आरोपों और वायरल वीडियो समेत सभी फैक्ट्स की जांच की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.