Greater Noida CCTV Viral: कूड़ा फेंकते ही आसमान से आई आवाज...'यहां क्यों फेंका? भाई, उठाओ भाई' शख्स हुआ भौचक्का, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी!

Greater Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा के बीटा-1 सेक्टर से सफाई व्यवस्था का एक बेहद मजेदार और अनोखा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. आरडब्ल्यूए जनरल सेक्रेटरी हरेंद्र भाटी के मुताबिक सेक्टर में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और निगरानी रखी जा रही है. 10 अक्टूबर की रात करीब 10:15 बजे एक शख्स अपने बच्चों के साथ चुपचाप सड़क पर खुले में कूड़ा फेंकने आया था, लेकिन वह कैमरों की नजर से बच नहीं पाया. जैसे ही उसने दीवार के पास कचरा फेंका, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे शख्स ने तुरंत लाउडस्पीकर पर माइक से अनाउंसमेंट कर दी कि, ‘भाई, कूड़ा क्यों फेंका? उठाओ भाई!’

अचानक हवा में हुई इस आवाज को सुनकर वह शख्स बुरी तरह भौचक्का रह गया और समझ नहीं पाया कि आवाज कहां से आ रही है. चेतावनी मिलने और जुर्माना लगने के डर से आखिरकार उसे अपना फेंका हुआ कूड़ा वापस उठाना पड़ा, जिसका यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

सीसीटीवी की पैनी नजर, ग्रेटर नोएडा का सीक्रेट अनाउंसमेंट

ग्रेटर नोएडा के बीटा-1 सेक्टर में प्रशासन ने सफाई बनाए रखने के लिए ऐसा गजब का इंतजाम किया है कि गंदगी फैलाने वाले अब चाहकर भी बच नहीं सकते. सेक्टर में जगह-जगह हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाती है. रात के अंधेरे में जब एक शख्स अपने बच्चों के साथ बेफिक्र होकर सड़क किनारे कूड़ा फेंकने पहुंचा, तो उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई ‘अदृश्य आंख’ उसे लाइव देख रही है.

माइक से गूंजी कड़क आवाज, भौंचक्का रह गया शख्स

जैसे ही उस शख्स ने दीवार के पास कचरा गिराया, वैसे ही सर्विलांस रूम में बैठे ऑपरेटर ने कैमरे के जरिए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. बिना एक सेकंड गंवाए लाउडस्पीकर पर माइक से ऐसी तगड़ी अनाउंसमेंट गूंजी कि शख्स के होश उड़ गए. माइक से आवाज आई, ‘भाई, कूड़ा क्यों फेंका? उठाओ भाई!’ इस अचानक हुई घोषणा से वह शख्स पूरी तरह चकरा गया और इधर-उधर देखने लगा कि आखिर यह आवाज आ कहां से रही है.

Greater Noida: बीटा-1 में सड़क पर कूड़ा फेंकते ही कैमरे में कैद हुआ शख्स। माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, “भाई, कूड़ा क्यों फेंका? उठाओ भाई!” 😅 अनाउंसमेंट सुनकर शख्स भौचक्का रह गया और इधर-उधर देखने लगा। आखिरकार फेंका हुआ कूड़ा उठाया। अब घर ले गया या सही जगह फेंका, ये पता नहीं! 😂👏 https://t.co/9CiX1DdLG1 — Greater Noida West (@GreaterNoidaW) October 10, 2026

जुर्माना बचाने के चक्कर में घर वापस ले जाना पड़ा कूड़ा

शख्स को लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी दी गई कि अगर उसने तुरंत कचरा नहीं उठाया, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. पकड़े जाने के डर और आसपास के लोगों के सामने बेइज्जती से बचने के लिए उस शख्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा. आखिरकार उसे शर्मिंदा होकर अपना फेंका हुआ कूड़ा दोबारा उठाना पड़ा. अब वह उसे घर वापस ले गया या सही जगह ठिकाने लगाया, यह तो वही जाने, लेकिन इस घटना ने लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ भरपूर मनोरंजन जरूर कर दिया है.

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