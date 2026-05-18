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Greater Noida: खिड़की में नहीं था शीशा; खेलते-खेलते… 15वीं मंजिल से गिरा 4 साल का मासूम, मौत

Greater Noida Child Death: लोहिया एन्क्लेव टावर के कई फ्लैट्स में फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है. बलिया के रहने वाले अरुण, अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं. दोपहर जब अरुण काम पर बाहर थे उनके चार साल के बेटे, अंश, की 15वीं मंज़िल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई.

By: Shristi S | Published: May 18, 2026 9:57:03 PM IST

ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से गिरा 4 साल का मासूम हुई मौत
ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से गिरा 4 साल का मासूम हुई मौत


Child Fell From 15th Floor: ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन-1 सेक्टर में सोमवार उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब लोहिया एन्क्लेव (माइक्रोन फर्स्ट A) की 15वीं मंज़िल से गिरने के बाद एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई.

सूचना मिलते ही कासना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची; उन्होंने पंचनामा (शुरुआती जांच) की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं. परिवार ने इस घटना के संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

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बच्चा के साथ कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोहिया एन्क्लेव (माइक्रोन फर्स्ट A) टावर के कई फ्लैट्स में फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है. बलिया के रहने वाले अरुण, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहीं रहते हैं. दोपहर करीब 2:00 बजे जब अरुण काम पर बाहर थे उनके चार साल के बेटे, अंश, की 15वीं मंज़िल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई.

इस हादसे के परिणामस्वरूप, बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि बालकनी से सटी खिड़की में कांच के शीशे नहीं लगे थे और वहां सुरक्षा के कोई उपाय भी मौजूद नहीं थे. उनका दावा है कि ठीक इसी वजह से, बच्चा खेलते-खेलते खुली खिड़की तक पहुंच गया, अपना संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे गिर गया.

मौके पर ही मौत

15वीं मंज़िल से गिरने के बाद जमीन से टकराते ही बच्चे की तुरंत मौत हो गई. इस दुखद घटना ने पूरी आवासीय सोसाइटी में दहशत और सदमे का माहौल पैदा कर दिया है. परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है और असहनीय दुख से टूट गया है. इस बीच, कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि हालांकि परिवार ने अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, फिर भी पुलिस अपनी पहल पर मामले की जांच कर रही है.

अथॉरिटी की लापरवाही पर उठे सवाल

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इमारत को अधूरी हालत में ही सौंप दिया था. उनका दावा है कि कई फ्लैट्स में खिड़कियां, दरवाज़े और रेलिंग जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाएं या तो नदारद हैं या अधूरी हैं. कई शिकायतों के बावजूद, ज़रूरी निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं किया गया. निवासियों ने अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डर, दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है.

Tags: greater noidauttar pradesh news
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