Gorakhpur News: पत्नी बनाती है ससुर और देवर से संबंध! यह सोचकर पति ने बंद कमरे में कर डाला खतरनाक कांड

Gorakhpur Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है.चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मिर्जवा सरदार गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की घर में इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसके भाई और पिता से अवैध संबंध हैं. ऐसे में पूरी साजिश के तहत दोपहर में पत्नी स्नेहलता की हत्या कर दी, जब बेटियां स्कूल गई थीं और घर पर कोई नहीं था. हत्या के दौरान महिला 3 साल के मासूम बेटे के साथ घर पर अकेली थी. बताया जा रहा है कि पति ने भाई-पिता से संबंध के शक में पत्नी स्नेह लता की ईंट से पीटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने पति साधु शरण से पूछताछ के आधार पर मीडिया को जानकारी दी कि उसे शक था कि उसकी पत्नी स्नेहलता का उसके भाई-पिता से अवैध संबंध है.पुलिस ने पति साधु शरण मौर्य और ससुर गोपीनाथ को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि जब साधु शरण मौर्य ने अपनी पत्नी की हत्या की तो उस दौरान पिता गोपीनाथ भी मौजूद था.

यह भी पढ़ें: Hardoi News: 4 साल से इश्क लड़ा रहा था देवर, अचानक किस ‘हरकत’ पर गुस्साई भाभी ने काट डाला प्राइवेट पार्ट

दंपती के बीच लंबे समय से था विवाद

पुलिस जांच के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक वह अपनी पत्नी पर शक करता था. साधु शरण अपनी पत्नी पर आरोप भी लगाता था कि उसका अवैध संबंध उसके भाई और पिता के साथ अवैध संबंध है.इसके बाद उसने अपनी पत्नी स्नेहलता की हत्या कर दी. वारदात के बाद पति ने घर छोड़ दिया. गांववालों को बताया कि वह अपनी मां को बुलाने के लिए फरेंदा स्थित ननिहाल जा रहा है. वह फरेंदा तक पहुंचा था तभी उसे घटना की जानकारी मिली. इसके बाद वह वापस घर आ गया.

यह भी पढ़ें: कौन था राजस्थान का वीरू, जो 900 किमी जिंदा रहा फिर 200km दौड़ी उसकी लाश, ट्रांएगल लव स्टोरी में इतने झोल… चकरा जाएगा माथा

पूछताछ में कबूला जर्म

स्नेहलता के भाई अमित कुमार मौर्य ने हत्या के इस मामल में पति साधु शरण और इसके पिता गोपीनाथ के अलावा सास समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या की धारा में प्राथमिकी कराई थी. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ी जोड़ी.

यह भी पढ़ें: पत्नी ने आधी रात को ही क्यों काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट, क्या है बगल के कमरे में जाग रही खूबसूरत लड़की से इसका…

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पति ने ही हत्या को अंजाम दिया है। पूछताछ में साधु शरण ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही यह भी कबूल किया पत्नी पर अवैध संबंध का शक था, इसलिए मौका पाकर मार डाला.

यह भी पढ़ें: पति और दो बॉयफ्रेंड के अलावा कौन था तीसरा मर्द… रीना के साथ बंद कमरे में क्या हुआ; चौथे की निकली लाश