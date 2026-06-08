युवक ने किशोरी के साथ किया रेप, 2 दोस्तों से बनवाया वीडियो; दोबारा बुलाने पर लड़की ने कर दिया मना तो…

Gorakhpur Minor Girl Rape Case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है. बताया जा रहा है कि पड़ोस के गांव के एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उनके 2 दोस्तों ने वीडियो बनाया और फिर दोबारा बुलाने पर जब लड़की नहीं आई तो वीडियो को वायरल कर दिया. रविवार को वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के परिवार ने पुलिस को सूचना दी. लड़की से पूछताछ के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि घघसरा इलाके के एक गांव की 14 साल की लड़की की दोस्ती पड़ोस के गांव के युवक से थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, युवक ने लड़की को 5 जून को मिलने के लिए बुलाया. उसके 2 साथी भी उस जगह पर पहुंच गए. आरोप है कि युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके 2 दोस्तों ने इस हरकत का वीडियो बनाया. जब उसने विरोध किया तो उसे पीटा गया और शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी.

किशोरी को एक बार फिर बुलाया

जब एक बार फिर किशोरी को शनिवार को बुलाया गया तो उसने मना कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने अश्लील वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया. लड़की के परिवार वालों ने वीडियो देखा तो हड़कंप मच गया. उन्होंने लड़की से बात की और फिर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के तुरंत बाद सीओ गीडा योगेन्द्र सिंह और सहजनवां थानेदार संजय मिश्र मौके पर पहुंचे और लड़की से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली.

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अश्लील वोडियो बना किशोरी से किया दुष्कर्म

इस बीच, बदायूं से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक गांव में एक युवक ने अपने मोबाइल फोन से किशोरी का नहाने के दौरान का वीडियो बनाया. फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि समाज में बदनामी के डर से पीड़िता कई दिनों तक चुप रही. शनिवार के पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चालाक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन को जब्त कर लिया.

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