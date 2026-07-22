जवान लड़की ने घर में दोबारा कर दिया कांड, रात भर प्रेमी के साथ कमरे में रही; सुबह मिले इस हालत में

गोरखपुर में एक युवती प्रेम के खातिर अपने ही परिवार वालों की दुश्मन बन गई. युवती अपने परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप है. हालांकि, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर लिया.पुलिस के अनुसार, युवती ने करीब दो महीने पहले भी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. बरामद होने के बाद भी युवती ने पुलिस के सामने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई है. इस मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने मंगलवार को युवती और उसके प्रेमी को बरामद कर लिया.

क्या है पूरी घटना?

यह पूरा मामला गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक युवती का उस गांव के दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम संबंध था. और परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. इसी वजह से युवती करीब दो महीने पहले भी अपने प्रेमी संग भाग गई थी.

बीते रविवार को उसके पिता घर पर नहीं थे, क्योंकि वह चेन्नई गए हुए थे. इस वजह से युवती के घर पर उसकी मां, भाई और बड़ी बहन ही थीं. यह मौका देख युवती ने 19 जुलाई को आधी रात अपने घरवालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया. इसके बाद वह घर से फरार हो गई. लोगों का कहना है कि वह अपने प्रेमी संग घर में थी, फिर मौका पाकर फरार हो गई.

पड़ोसियों ने जगाया

घटना के बाद की सुबह जब बहुत देर तक युवती के परिवार वालों ने बाहर नहीं आए, तो पड़ोसियों को चिंता हुई और उन्होंने आवाज लगाई. इस पर युवती का भाई बाहर आया और घर के अंदर सभी को बेहोशी की हालत में देखा. इसके बाद युवती के भाई ने 112 डायल करके पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस घर पर पहुंची, तो सबसे पहले युवती की मां, भाई और बहन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करके उन्हें घर भेज दिया.

पुलिस ने क्या बताया?

प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद पाल ने बताया कि पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी को बरामद कर लिया है. इसके बाद दोनों के परिजनों को सूचना दी गई और उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है. हालांकि, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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